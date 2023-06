Több hónapos tesztelés után végleg a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikájára került a világ egyik vezető amerikai defibrillátorgyártójának ambuballonos lélegeztetést is segítő, komplex újraélesztő készüléke, mellyel hatékonyabb lehet a kritikus állapotú betegek sürgősségi ellátása. A készülék a betegellátás mellett az oktató- és a kutatómunkát is segíti – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Az egyetemi portál cikke szerint a ZOLL Series X Advanced készülék az elektródáknak köszönhetően az újraélesztés közben is folyamatos visszajelzést ad a mellkaskompresszió üteméről, mélységéről és a mellkas megfelelő felengedéséről. A szakemberek visszajelzést kapnak az ambuballonnal leadott légvételek volumenéről, helyes üteméről. A kapott adatok alapján a defibrillátor használója hatékonyabban folytathatja az újraélesztést. A készülék a megfelelő szoftver alkalmazásával az adatokat gyűjti, tárolja, így ezeket utólag is lehet értékelni, elemezni. Tanulmányok bizonyítják, hogy a készülék alkalmazása javítja a teljesítményt és a túlélési arányt is.

A Klinikai Központ, illetve a Sürgősségi Klinika kiemelt célja a betegellátás töretlen fejlesztése, melynek egyik fontos eleme a műszerfejlesztés. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy egy nagy tudású eszközt használhatunk a jövőben a kritikus állapotú betegek ellátásában. E készüléket nem csupán az újraélesztési helyzetekben, hanem a betegek monitorozása érdekében is alkalmazzuk, hiszen az eszközzel több életfunkciót tudunk egy időben ellenőrizni, így a beteg állapotát másodpercről másodpercre követhetjük

– ismertette Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke, a Sürgősségi Klinika igazgatója, a Sürgősségi Orvostani Tanszék vezetője.

A professzor hozzátette, hogy a gyógyító tevékenység mellett az eszköz speciális szoftvere a Sürgősségi Orvostani Tanszék magas színvonalú tudományos tevékenységét is segíteni fogja a jövőben, elsősorban a szívritmuszavarok kialakulásával, megelőzésével és kezelésével kapcsolatos kutatási területeken. Szabó Zoltán bízik abban, hogy a szoftver alkalmazásával már a közeljövőben kiemelkedő vizsgálati eredményeket érnek el, melyeket nemzetközi tudományos folyóiratokban terveznek bemutatni.

A ZOLL Medical Corporation által gyártott rendszert a világon már számos nagy nemzetközi referenciacentrum használja. A világ vezető defibrillátorgyártója a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáját kérte fel kelet-európai referenciaintézményének a legújabb, ambuballonos lélegeztetést is segítő, komplex defibrillátor monitoruk és újraélesztési feedback programjuk bemutatására és használatára.

A készüléket tavaly augusztus óta tesztelték a Sürgősségi Klinikán.

- Azért választottuk Magyarország első Sürgősségi Klinikáját referenciaközpontnak, mert az intézményt a fejlődés és az innováció iránti elkötelezettség jellemzi. Itt találtuk meg a legtámogatóbb környezetet a közös munkához. A Sürgősségi Klinika szakemberei kimagasló szakértelemmel végzik el azt a jelentős munkát, amely végül az innováció, az új eszközök, módszerek bevezetését eredményezi. Remélem, hogy a jövőben az új készülékkel jelentősen tudjuk támogatni a gyógyító, oktató és kutatási tevékenységet – mondta Sraud Péter, a magyarországi forgalmazó, a Speeding Kft. kereskedelmi igazgatója.

A készüléket és a Kelet-Európai Újraélesztési Referencia Központ emléktáblát Szabó Zoltán, a Sürgősségi Klinika igazgatója és Ujvárosy Dóra igazgatóhelyettes kedden vette át Farkas Zsoltnétól, a forgalmazó cégalapító tulajdonosától, valamint Sraud Péter kereskedelmi igazgatótól.

Forrás: unideb.hu

Az átadóünnepségen Szabó Zoltán professzor kifejtette, hogy az új eszköz nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Klinikai Központban az európai élvonalba tartó, színvonalas betegellátás valósuljon meg. A folyamat fontos lépéseként értékelte a Sürgősségi Klinika megalapítását, folyamatos fejlődését, illetve a Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Osztályának klinikai rendszerbe történő integrációját, amellyel az ország egyik legnagyobb sürgősségi betegellátó intézménye jött létre 250 dolgozóval és több mint 60 orvossal.