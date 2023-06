Kari vezetői megbízásokat adtak át, új szolgáltató és igazgatási egység létrehozásáról, új képzések indításáról is döntött a Debreceni Egyetem Szenátusa júniusi ülésén. A testület több szabályzatot is módosított, illetve új együttműködési megállapodások megkötésére is felhatalmazást adott, számolt be a hirek.unideb.hu.

A tanév utolsó ülése dékáni kinevezések átadásával kezdődött a Debreceni Egyetem Aulájában. A Gyógyszerésztudományi Kart 2023 júliusától 2028 júliusáig Kovácsné Bácskay Ildikó egyetemi tanár, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kart 2023 júliusától 2028 júliusáig Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai tanár, az Egészségtudományi Kart 2023 júliusától 2027 júliusáig Móré Marianna tudományos tanácsadó, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kart 2023 júliusától 2028 júliusáig Stündl László egyetemi tanár vezetheti. A rektori vezetés köszönetét fejezte ki Vecsernyés Miklós professzornak, a Gyógyszerésztudományi Kar leköszönő dékánjának, akinek 2009 és 2023 között végzett munkája nagy mértékben hozzájárult a kar fejlődéséhez.

Professor Emeritus címek, címzetes egyetemi tanári cím, valamint a Dr. Tankó Béla Emlékdíj adományozásáról is döntött a Szenátus. A testület módosította az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát, mellékletét a Karok Működési Rendjéről, valamint a Szolgáltató és Igazgatási Egységeinek Működési Rendjét.

Új szolgáltató és igazgatási egységként a Katasztrófaorvosi és Karitatív Koordinációs Központ létrehozásáról döntött.

A Debreceni Egyetem Katasztrófaorvosi és Karitatív Koordinációs Központ (DE KO-KAKK) feladata, hogy megszervezze és koordinálja a katasztrófaorvoslással és mobil orvoscsoportok működésével összefüggő, valamint a honvédelem, a rendőrség, a katasztrófavédelem és más állami, önkormányzati feladatok ellátásához szükséges mikrokreditet és igazolást nyújtó releváns képzési programokat, valamint összefogja az egyetem karitatív tevékenységét a pénzbeli és tárgyi adományok gyűjtése, célhoz juttatásának megszervezése, programok lebonyolítása terén.

A központ szakmai tevékenységét szoros együttműködésben végzi elsődlegesen az Egészségtudományi Karral, az Általános Orvostudományi Karral, valamint a Klinikai Központtal, továbbá az egyetem minden karával, szervezeti egységével és a Hallgatói Önkormányzattal – az adott feladattal összefüggő szerepvállalás szerint.

Az egyetemi portál cikke szerint a Szenátus szavazott a Megfelelési (Compliance) Szabályzat, az Öltözködési Kódex, a Kegyeleti Szabályzat, a Hallgatói Felvételi Szabályzat, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, valamint az „Egyetemi kitüntetések és címek adományozásának rendje a Debreceni Egyetemen” című szabályzat módosításáról is.

Elfogadták a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 2023-2027-es időszakra vonatkozó Stratégiai Tervét, valamint a karok 2023/2024-es tanévre szóló Képzési Programját.

Az oktatási ügyek között a Szenátus támogatta az egészségügyi bioinformatika (ETK) mesterképzési szak létesítésére, valamint magyar és angol nyelven történő indítására vonatkozó javaslatot, valamint a gépészmérnöki alapképzési szak üzemeltető-karbantartó specializáció (MK) és a műszaki menedzser alapképzési szak ipari folyamattervezés specializáció (MK) alapképzési szakok specializációinak szolnoki indításának javaslatát. Megszavazták a kortárs könnyűzene alapszak könnyűzenei basszusgitár, könnyűzenei billentyűs hangszerek, könnyűzenei ének, könnyűzenei gitár, könnyűzenei harsona, könnyűzenei szaxofon, könnyűzenei trombita, könnyűzenei ütőhangszerek szakirányok (ZK) indításának javaslatát a tatai közösségi felsőoktatási képzési központban, levelező munkarendben.

A biotechnológia (TTK) alapképzési szak angol nyelvű elindításáról, az előadó-művészet alapszak klasszikus fuvola, hegedű, szaxofon és kórusvezetés, valamint a kortárs könnyűzene alapszak könnyűzenei basszusgitár, könnyűzenei billentyűs hangszerek, könnyűzenei ének, könnyűzenei gitár, könnyűzenei harsona, könnyűzenei szaxofon, könnyűzenei trombita, könnyűzenei ütőhangszerek szakirányok, illetve a járműmérnöki alapképzési szak légijárművek specializáció (MK) angol nyelvű indításáról is döntött a testület, valamint felhatalmazást adott több új nemzetközi együttműködés megkötésére.