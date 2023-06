Egymás után csapják le a diákkezek az UNO-kártyákat az udvari rögtönzött asztalra, azaz egy térdre tett irattartó mappára. Tornyosul a pakli, nagy hahoták tartják erről is, arról is a stócot. A parti addig tart, amíg egy tanár megjelenik egy izgalmasnak ígérkező társasjátékkal és bekuckózik a felderülő arcú fiatalok közé, csak a szakálla miatt tűnik ki közülük, egyébként teljes természetességgel, örömmel fogadják új játszótársukat. Az udvar egyik sarkán egy csapat röplabdát igyekszik minél tovább a levegőben tartani, a másik végén kosárlabda pattog, a kettő között kisebb-nagyobb csoportokban padokon, egy lefordított kenun vagy az aszfalton ülve csevegnek fiatalok a napfényes csütörtökön. Egy koncert is készülőben van, hangolnak a zenészek, fel-felcsendül egy dalrészlet próbaképp. Egy szabadtéri fesztiválnak hihetném, ha nem emlékeznék arra az öt perccel ezelőtti eseményre, ahogyan beléptem a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium nagy fakapuján. Így telik a 150 éves intézményben a vakációra hangolódás, amitől ottjártunkkor már csak egyetlen v-betű választotta el a középiskolásokat.