Debrecenben kezdte meg tevékenységét az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Fogyatékosságügyi Főigazgatósága; irodáját szerdán adták át a Piac utcán.

Az eseményt a hazai fogyatékossággal élő emberek jogvédelme szempontjából történelminek nevezte dr. Kozma Ákos ombudsman. Mint mondta, az Alapvető Jogok Biztosáról (AJB) szóló törvény legutóbbi módosítása megteremtette a lehetőségét annak, hogy a jövőben az emberi jogok védelmére felesküdött, valóban független nemzeti intézmény, az AJB Hivatala fogja össze azt a független mechanizmust magában foglaló keretrendszert, mely az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményében rögzített elvek és vállalások megvalósulásának nemzeti végrehajtását segíti és ellenőrzi majd.

Forrás: Kiss Annamarie

Felidézte: ma a világon közel 650 millió a fogyatékossággal élők száma, Magyarországon közel 600 ezren élnek tartós egészségkárosodással vagy fogyatékossággal, ami csak a szűken vett családtagokat számítva közel kétmillió embert érint.

Jogaik biztosítása nem csak az ő elvárásuk, hanem össztársadalmi érdek is

– hangsúlyozta Kozma Ákos. – Óriási előrelépés volt, amikor 2006 december 13-án az ENSZ közgyűlése elfogadta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt (CRPD) és az ahhoz kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyvet, melyet Magyarország az elsők közt ratifikált, és 2007-ben hazai jogrendünk szerves részévé vált.

Ez mérföldkő, mely az elmúlt időszakban átformálta a fogyatékosságüggyel kapcsolatos közgondolkodást, azzal, hogy az emberi jogokra alapozó megközelítéssel szemléletváltást generált nemzetközi szinten és itthon is. Deklarált célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme, biztosítása minden fogyatékos ember számára. Magyarország alaptörvénye külön intézkedésekkel segíti az esélyegyenlőség megvalósulását és védi a fogyatékkal élő személyeket

– mutatott rá az ombudsman.

Erős jogosítványokkal

Kiemelte annak jelentőségét, hogy az Országgyűlés 2022 végén elfogadta azt a törvényt, amelynek értelmében a CRPD végrehajtását segítő, védő és ellenőrző független mechanizmus az ombudsman hatáskörébe került. Így a 2023. január 1-jétől az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elkülönült szervezeti egységeként létrejött Fogyatékosságügyi Főigazgatóság keretein belül immár közvetlenül is segítik, védik és ellenőrzik a fogyatékossággal élő emberek alapvető jogainak érvényesülését. Folyamatosan monitorozzák a fogyatékosságügy teljes hazai intézményrendszerének a működését, jogi szabályozottságát, véleményezik a fogyatékosságügyi egyezmény végrehajtásáról szóló jelentéseket, javaslatokat.

Új feladatkörünk az is, hogy ajánlásokat tehetünk a Kormány tagjai számára a fogyatékossággal élő személyeket érintő kormányzati döntések vonatkozásában

– tette hozzá Kozma Ákos.

Forrás: Kiss Annamarie

– Működésének tartalmát tekintve az új intézmény látszólag nem hoz változást, azonban a függetlenséget megalapozó garanciális szabályok törvényi szintű rögzítése az ENSZ-egyezmény végrehajtását segítő és ellenőrző nemzeti intézmény számára immár a nemzetközi előírásoknak megfelelő, erős jogosítványokkal rendelkező független szervezetet, és sokkal koncentráltabb szakmai erőforrásokat biztosít – hangsúlyozta. Megjegyezte: a hamarosan felállítandó Fogyatékosságügyi Tanácsadó Testület révén a fogyatékossággal élő személyek érdekében tevékenykedő szélesebb civil társadalmat is bevonják a végrehajtás ellenőrzésébe.

– Az alapjogi biztost szokták a nép ügyvédjének nevezni, mert bárki fordulhat hozzá, és mert különös figyelmet fordít a sérülékeny társadalmi csoportok; gyermekek, idősek, betegek, fogyatékossággal élők jogainak védelmére. Munkánk során az emberi méltóság alapjogi tézise a kiinduló pontja minden vizsgálatnak, kutatásnak, szakmai együttműködésnek – tudatta Kozma Ákos.

Különféle panaszokkal

A fogyatékossággal élő személyek egyéni beadványaikkal fordulhatnak a debreceni irodához, ha jogaik érvényesítésével kapcsolatban bármilyen visszásság merül fel. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (köznevén: ombudsmani hivatal) már eddig is működött Debrecenben, a Vágóhíd utcán, most összevonták az AJB Hivatala Fogyatékosságügyi Főigazgatósága új irodájával, és helyileg egy helyen, a most átadott Piac utca 79. szám második emeletén működik a kettő a jövőben. Mint megtudtuk, az ombudsmani hivatalhoz évente több száz panasszal fordulnak, jellemző köztük a hatósági ügyeket érintő alapjogi, gyámügyi, végrehajtási, környezetvédelmi és zajpanasz, valamint a rendőrségi eljárásokat, továbbá az egyenlő bánásmódot érintő panaszok.

A hivatalt hétfőn és kedden 8-16 óráig személyesen, valamint szerdán és csütörtökön 8-16 óráig, illetve pénteken 8-12 óráig telefon lehet keresni.

SzT