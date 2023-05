Ha nem szólt volna közbe a pandémia, idén már 20. alkalommal ültek volna asztalhoz az amatőr sakkbarátok Nyíracsádon a Kathy Sándor Sakk Emlékversenyen, ahol immár XII. alkalommal a Pósán Ferenc Emlékkupáért is küzdhettek a versenyzők. A táblajáték megszállottjait nemigen érdekelte az évszám, így május 13-án idén is rekord számmal, egy híján százan ültek asztalhoz az egykori sakkbarátok emlékére megrendezett viadalon. A szakemberek szerint a vármegye legrangosabbnak számító amatőr versenyét évtizedek óta Szmír Mihály, a helyi sakk-kör vezetője szervezi. A 72. esztendejében járó lelkes szervező 14 éves korában kezdett el sakkozni, azóta saját bevallása szerint megszállottja a táblajátéknak. A sakk szeretete, a jó baráti közösség, a szülőfaluja iránti szeretet és tisztelet, valamint a település mindenkori vezetőjének köszönhetően sikerült ilyen rangra emelni a nyíracsádi viadalt, ahova a vármegye legkülönbözőbb részeiről, a szomszéd vármegyékből, de még Erdélyből is érkeznek versenyzők.

Taktika, tudás, és harc az idővel egy egész napon át

Megyei díjkiosztóra is sor került

A vendégeket dr. Nagy János polgármester, majd az egykori sporttárs unokája, ifj. Pósán Ferenc köszöntötte. Ezt követően Juhász Mihály, a Megyei Sakkszövetség elnöke szólt a megjelentekhez, aki többek között a következőket mondta. – Azért lehetünk büszkék erre a viadalra, mert Nyíracsád az a település, mely a legrangosabb versenyt tudja biztosítani a vármegye amatőr sakkozói számára. Bátran mondhatom, hogy ezt a versenyzői létszámot sehol nem tudjuk megismételni, még Debrecenben sem. Szívesen jönnek ide az amatőr sakkozók, mert színvonalas a vendéglátás, jó hangulatú a verseny, barátok találkoznak évről évre, és természetesen mindenki igyekszik jó eredményt elérni – fogalmazott a megyei elnök, aki a köszöntőt követően a verseny előtt ismertette a nemrég befejeződött megyei I. és II. osztályú sakk csapatbajnokság eredményeit, és osztotta ki a kupákat, érmeket. A helyiek nagy-nagy örömére Nyíracsád csapata a 3. helyezésért járó kupát és érmeket vehette át.

Visszajárnak a versenyzők

A helyi Varga József még egyetlen viadalról sem hiányzott. – Több mint 50 éve sakkozok, 10 éve igazolt játékosként is. Édesapám inspirálására kezdtem el a játékot, amihez először nem sok kedvem volt, de ma már az életem részévé vált. Bár Megye I.-es csapatban is játszom igazolt játékosként, a világért sem hagynám ki a Kathy Sándor emlékversenyt. Úgy érzem, itt a helyem – nyilatkozott Varga József, az örökös tag. A 40 éve sakkozó Mile Kálmánné Debrecenből vesz részt szinte minden évben a versenyen, dr. Horváth Ferenc pedig Nyíregyházáról tér vissza a nyírségi településre. A játék szeretete és a barátságos hangulat hozza vissza évről évre, idén először pedig már nemcsak ő maga, de az unokái is asztalhoz ültek Nyíracsádon, amire természetesen nagyon büszke a nagypapa.

Koncentráltak a versenyzők

Díjakban, kupákban nem volt hiány

A megnyitót követően 50 versenyóra kattant, hogy kezdetét vegye a csaknem kora estig tartó versengés, melyen Szilágyi Tibor vezető bíró és Száva Miklós ügyelt a szabályok betartására. A kilencfordulós, svájci rendszerű viadalon a rövid ebédszünet ellenére is csak késő délután született eredmény. Évek óta ezen a versenyen hirdetik ki Hajdú-Bihar vármegye rapid sakkversenyének amatőr bajnoka címét, melyet idén Bíró Beáta debreceni játékos érdemelt ki. A legeredményesebb helyi versenyzőnek járó Pósán Ferenc Emlékkupát Kerti László vihette haza. A verseny összetett győztese, akik kiérdemelték a Kathy Sándor Emlékkupát, a nyíregyházi NYESE csapat lett.