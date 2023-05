Hajdú-Bihar vármegyében ebben az évben 6 ezer 18 fő jelentkezett érettségi vizsgára, akik összesen 19 ezer 286 közép- és 3 ezer 137 emelt szintű vizsgát kívánnak letenni

– tájékoztatott megkeresésünkre az Oktatási Hivatal. Emelt szintű vizsgát legtöbben ezúttal angol nyelvből tesznek, összesen 872 tanuló adta be a jelentkezését. Ezt követi a sorban a történelem tárgy 452 tanulóval, majd a biológia, melyre 364 diák jelentkezett Hajdú-Biharban. Vármegyénben több mint kétszázan írnak majd dolgozatot informatikából, kémiából és matematikából; magyar nyelv és irodalom tantárgyból pedig éppen százan vizsgáznak idén. Mindössze egy hajdú-bihari diák ír érettségit élelmiszeripari, erdészeti és vadgazdálkodási, képző- és iparművészeti, környezetvédelmi, mechatronikai, valamint szociális ismeretekből.

Kipróbálhatták magukat a diákok

– A diákjaink szeretnének minél jobb eredményt elérni, ezért pedig nagyon sokat megtettek – mondta el megkeresésünkre dr. Bódis Zoltán, a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatója. Az intézmény érettségire készülő tanulói most is, épp mint az előző években, kipróbálhatták magukat a vizsgaszituációban, hiszen az elmúlt időszakban kis- és próbaérettségit is tartottak számukra. – A kisérettségi a szóbeli vizsgákat idézi, a diákok már akár az előző években is kidolgozhatták az ide kapcsolódó tételeket. A 12. évfolyamos diákok pedig próbaérettségit írtak, ami az éles vizsgához nagyon hasonló módon történt. Ezzel minden diák fel tudja mérni, hogyan áll helyt a próbákon, milyen szinten áll a tudása, és ehhez képest fejlesztheti a mindennapokban a meglévő ismereteit. Azért igyekszünk a diákokat felkészíteni a vizsgaszituációra, hogy ez már ne jelentsen stresszt és minél jobb teljesítményt érhessenek el élesben. Emellett a folyamatos év közbeni számonkérések is igazodnak az érettségin szükséges szinthez – részletezte, hozzátéve, az intézményben külön figyelmet fordítanak a lelki felkészülése is. – A végzős diákjainkkal az első félévben lelki gyakorlaton vettünk részt, ahol az élet nagy kérdéseit tisztáztuk, ez egyfajta hivatástisztázás, ami lehetőséget ad felismerni: valóban jó irányban haladnak tovább. Segítettük a diákokat pályaorientációs foglalkozásokkal és programokkal, továbbá egykori tanulóinkat is visszahívtuk azért, hogy ők a saját tapasztalataikat oszthassák meg egy-egy szakiránnyal kapcsolatban a felvételiző diákokkal – osztotta meg az igazgató.

Dr. Bódis Zoltán, a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium intézményvezetője

Forrás: Napló-archív

Kevesebben tesznek emelt szintű vizsgát

Az intézménybe négy bizottság érkezik, akik a három végzős osztályt, továbbá az előre hozott érettségizőket vizsgáztatják. Dr. Bódis Zoltán elmondta, iskolájukban angol nyelvből tesznek leggyakrabban előre hozott érettségit a diákok. Az idei évben összesen 110 végzős diák mellett mintegy félszáz 10-11. osztályos tanuló is részt vesz a vizsgán. Az igazgató szerint ennek a lehetőségnek kettős értéke van: egyfelől könnyebbséget jelent egyetlen vizsgatárgyból felkészülni, így a legtöbb esetben pozitív élményt jelent; másfelől lehetőséget ad arra, hogy a középszinten vizsgázott 10-11. osztályos diák a végzős évéhez elérve emelt szinten is próbára tegye magát. Az igazgató elmondása szerint míg az előre hozott érettségi vizsgák nem veszítettek a népszerűségükből – ahogy Bódis Zoltán fogalmazott – minden évfolyamon megvan az a mag, aki szívesen él ezzel a lehetőséggel, addig az emelt szintű érettségire idén már kevesebben jelentkeztek a korábbi évekhez képest. Ennek egyértelműen az az oka, hogy a felsőoktatási intézmények a legújabb rendelet szerint dönthetnek úgy is, hogy egyes szakoknál elegendő a középszintű érettségi megléte.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a 2023-as érettségi vizsgákon már nem lesznek érvényben a koronavírus-járvány idején bevezetett szabályok. Az emelt szintű szóbeliket idén június 7. és 14. között tartják, a középszintű szóbeli vizsgákra jelentkező diákok pedig június 19. és 30. között adhatnak számot majd tudásukról.

BBI