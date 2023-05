A Cseh Nagykövetség City For The Future expóján a fenntartható és okos település-üzemeltetés jó gyakorlatai találkoztak – számolt be Facebook-oldalán Balázs Ákos alpolgármester. Mint írja, a rendezvényre kiállítóként Debrecen is meghívást kapott, ahol a Future of Debrecen mozgalom zöld kezdeményezéseit mutatták be.

Fókuszban a véderdősítés, a Civaqua-program és a közvilágításfejlesztés!

– fogalmazott Balázs Ákos.

A jövőbe mutató kerekasztal-beszélgetésen Papp László, Debrecen polgármester is részt vett. Saját Facebook-posztjában kiemelte, a fenntarthatóságot szem előtt tartó jó gyakorlatok mellett a sokrétű testvérvárosi kapcsolatok jelentősége is szóba került.

A cívisváros első embere további sikereket kívánva köszönetet mondott a meghívásért Bial Tibor leköszönő cseh nagykövetnek.