Most hétvégén elszabadulnak a lóerők a Nagyerdőn, ekkor tartják ugyanis a Debrecen Drive-ot, amely tartalmas szórakozást ígér kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. A közszolgálati szervek is nagyon készülnek már rá, alább az ő programjaikból adunk egy kis ízelítőt, de a helyszín megközelítéséről is hoztunk hasznos információkat.

Megközelítés

A Debrecen Drive főbejárata a Nagyerdei körút és a Pallagi út kereszteződése felől közelíthető meg. A rendezvény közvetlen közelében korlátozott a parkolóhelyek száma, így a szervezők mindenkit arra buzdítanak, hogy a válasszák a tömegközlekedést. Parkoláshoz a Főnix Aréna és a Kassai úti Campus parkolóit javasolják.

Közszolgálati járművek testközelből

A katasztrófavédelem a hagyományos tűzoltóautók mellett oldtimer tűzoltóautót is bemutat. Lesz tűzoltás tűzálló fólián, a gyerekek pedig tűzoltóruhában fotózkodhatnak.

A Magyar Honvédség jóvoltából Lynx és Buffalo tankokat, valamint Gidrán teherautókat ismerhetünk meg közelebbről.

A rendőrség rendőrautókkal, motorokkal és bemutatókkal készül, valamint idén is elhozza a Közlekedik a család nevű vetélkedőjét, amely előzetes regisztrációhoz kötött. A készenléti rendőrségnél vízágyút, elektromos önegyensúlyozót, elektromos motort és elektromos kerékpárt is megnézhetünk közelebbről, de biztosítanak lézerlőpályát, sőt fegyverzeti és rendészettechnikai eszközöket is bemutatnak. A rendezvényen a büntetés-végrehajtás mindennapjaiba is betekintést nyerhetünk:

a bv-sek elhozzák a 13 méter hosszú rabszállító buszukat, illetve egyéb eszközöket is, mint például a kaloda, vagy a deres.

A gyerekeknek többek közt szivacskirakóval és egyujjas ujjlenyomatvétellel is készülnek.

Az Electromegának köszönhetően testközelből tekinthető meg a kicsik nagy kedvence, a kukásautó, a DKV pedig a kiállított buszaik mellett még gokartokkal is készül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal járőrautóval, irodabusszal, hőkamerás felépítményes utánfutóval, mobillaborral és kutyásautóval is várja a látogatókat.

A közszolgálati szerveknél kiállított járműveken túl számtalan nyereményjátékkal, bemutatókkal és toborzó standokkal várnak mindenkit.