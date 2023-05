2021. május 10-én először indult el a Csicsergő villamos a debreceni Zöld Munkacsoport javaslatára. A DKV villamosaira ezen a napon beköltözött a természet. A hangszórókból különböző madarak hangját lehetett hallani, míg a kivetítőkön madarak színpompás képeit lehetett megtekinteni. A kezdeményezés nem csak a természetvédelmet, hanem a környezettudatos városi közlekedést is népszerűsítette. A kezdeményezés kapcsán madárodúkat is kihelyeztek a Nagyerdőn. A program nagy sikert aratott, ezért 2022. május 10-én újra élvezhették az utazók a Csicsergő villamost, s ismét volt madárodú-kihelyezés is. 2023-ban immár harmadik alkalommal csicseregnek a debreceni villamosok május 10-én.