Két településre is vitt jövőtervező előadást hétfőn a vármegyei önkormányzat, erről a hbmo.hu-n számoltak be. Nyíracsádon a városházán, Újlétán pedig a faluházban gyűltek össze az érdeklődők, akik az okos pénzgazdálkodásról, adósságkezelésről, jövőtervezésről, öngondoskodásról is hallhattak.