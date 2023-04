Ijesztőnek hangozhat, azonban a tudományos bizonyítékok alapján, ha a következő évtizedben nem változtatunk radikálisan, szembe kell majd néznünk azzal, hogy visszafordíthatatlan károkat okozunk a természetben, társadalmaink pedig összeomlanak

– Sir David Attenborough természettudós, dokumentumfilmes ezekkel a gondolatokkal igyekszik felnyitni a ma emberének szemét. Félelmetes? Igen, az. Ugyanakkor szükségszerű.

Nem dughatjuk a fejünket a homokba akkor, amikor az életvitelünk eredményeként ma már a Föld egy Celsius-fokkal melegebb, mint az iparosodás előtt volt. A tudósok jóslata szerint mindez évtizedeken belül 1,5, majd 2 fokra is emelkedhet változtatás nélkül, előre megjósolhatatlan katasztrófákat okozva. A klímaváltozást legfőképpen az üvegházhatású gázok kibocsátása okozza. Ahhoz, hogy a másfél fok globálisan tartható legyen, alternatív energiafelhasználást kell találni, 2030-ra a felére kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, 2050-re pedig összességében nullára.

Hétköznapi emberként ekképp

A Föld napja mozgalom lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek felhívják a figyelmet a globális felmelegedés problémájára. A bajjal szembesülve nem megijedni kell, hétköznapi emberként a hétköznapok szintjén kell megoldást találni, és úgy térni nyugovóra esténként, hogy tőlünk telhetően a legtöbbet megtettük a közvetlen környezetünk védelméért. Nem globális változást kell egy embernek előteremtenie, helyette csatlakozhatunk egy közös, környezettudatos gondolkodáshoz. Az otthonainkat például energiatakarékossá tehetjük sok más mellett szigeteléssel; energiatakarékos berendezésekkel, és nem mellesleg a pazarlásról is leszokhatunk. Utóbbi esetében sokszor csak a feleslegesen nagy mennyiségben felvásárolt élelmiszerre gondolunk, pedig a víz- és az energiafelhasználásra is oda kell figyelni. Apró lépés, mégis sokat jelenthet, ha nem hagyjuk csöpögni a csapot, ha lekapcsoljuk a villanyt egy olyan helyiségben, ahol senkinek nincs pluszfényforrásra szüksége, vagy ha kihúzzuk a konnektorból a használatlan töltőt. A bevásárlókocsiba is tehetünk az országon belül előállított élelmiszereket, és a rohanás helyett néha átgondolhatjuk azt is: valóban szükségem van erre?