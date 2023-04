Na, de hogyan is zajlott régen a lakodalom, és mi az, amit ebből most megmutattak a szerepet vállalók? – A vőlegénynek búcsúztatója van, ami egyfajta köszönetnyilvánítás a szülőknek, akik felnevelték, embert faragtak a fiukból. Ezt bemutatjuk itt a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola aulájában, rendhagyó módon most két fiú búcsúzik, és 16 vőfély búcsúztatja őket. Ezután gyalogos nászmenet indul, az úton táncolunk, majd a tájháznál lesz látható a menyasszony, illetve most menyasszonyok kikérője és búcsúztatója. A kikérő után visszajövünk az általános iskolába, itt csokordobás is lesz, és a vőfélyek levezetnek egy hagyományőrző lakodalmat – sorolta a programelemeket a főszervező.

Vonul-e még menyasszony az utcán?

A helyszínen Szőllősi Rolandot, Pocsaj polgármesterét kértük meg arra, mondja el, hogy a településen mostanság mennyire számít ritkaságnak a hagyományos lakodalom. Megtudtuk, hogy bár még néha el lehet csípni egy-egy násznépet, és akad még olyan menyasszony, aki megmutatja magát a falunak, mégis ritkaságnak számít az ilyen pillanat Pocsajon. – Azért is kifejezetten jelentős ez a rendezvényünk, mert manapság egyre kisebb lakodalmak vannak, az esemény hagyományos része a háttérbe szorult. Itt próbáljuk a régi szokásokat feleleveníteni, és ezeket mind-mind bemutatni.

Azért is különleges ez az alkalom, mert a vőfélyek az egész Kárpát-medencéből érkeznek, és meg tudják mutatni a különböző tájegységek népszokásait

– emelte ki a polgármester.

A rendezvény tehát a hagyományos lakodalmak szokásait eleveníti meg, így aztán nem is kérdés, hogy a vendégsereg a tartalmas vacsora, a házi sütemények, a bor és a pálinka elfogyasztása után hajnalig mulatozik majd.

