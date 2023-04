Egy hónapja működik centralizáltan a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campus Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája. Az integrációt követően a járóbetegeket a Bethlen utcai Szakellátási Központban és a nagyerdei Klinika épületében működő szakambulanciákon, míg a fekvőbetegeket márciustól a Nagyerdei Campuson kezelik – tudatta az egyetem csütörtöki közlésében.

Az integrált Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika március elsején kezdte meg működését. Az intézményben az elmúlt egy hónapban harminc százalékkal több műtétet végeztek, mint az integráció előtti időszakban.

Forrás: unideb.hu

A klinika szakemberei a korábbinál is optimálisabb működés érdekében végrehajtott átszervezéssel hatékony, a betegellátás érdekeit és annak biztonságát, zavartalanságát garantáló magas szakmai színvonalú gyógyító tevékenységet folytatnak.

– A centralizált klinikai ellátás megkezdése óta mind a gyermekek, mind a felnőtt betegek műté

ti kezeléseinek vonatkozásában emelkedő esetszámokat tapasztalunk. Például a gyermekek esetében a mandulaműtétek száma naponta öt-hatra növekedett. Örömünkre szolgál, hogy e területen a várakozási idő nem nőtt, kéthetes előjegyzési idővel jellemezhető – ismertette az intézmény szakmai koordinátora, Batta József Tamás egyetemi adjunktus.

Kiemelték, az integrált klinikán az elmúlt hónapban jelentős fejlesztések is kezdődtek. Hamarosan új eszközök érkeznek az intézménybe, illetve a műtőblokk felújítása is fontos eleme a betegellátás minőségi javításának.

– A közeljövőben műtői környezetünk jelentős átalakulást fog mutatni, mivel a Klinikai Központ támogatásával új műtőasztal, műtőlámpa, altatógép érkezik intézményünkbe, illetve a sürgősségi beavatkozásokhoz használt eszközparkot is fejlesztjük. A beszerzések és átalakítások határozott célja a betegellátás minőségének korábbinál is magasabb szintre történő emelése, illetve az ellátási kapacitás igényekhez optimalizált fokozása – fejtette ki Batta József Tamás.

Hozzátették, a klinika hármas progresszivitási szinten, a legmagasabb ellátási színvonalon működik, Magyarország egyik legjelentősebb fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti centruma. A klinika szakemberei a teljes daganatsebészeti profilban is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, de jelentős eredményeket értek el a fülsebészeti-, a hangszalag-, és a nyálmirigy- műtétekben is.

Arra törekednek, hogy minden szakterületen a legmodernebb műtéti technikákat alkalmazzák.

– Fontos célkitűzésünk, hogy klinikánkon rövid időn belül endoszkópos fülsebészeti technikákat is meghonosítsunk, melyet nagyban segíteni fog a Klinikai Központban hamarosan bevezetésre kerülő robotsebészet is. Ez a technológia olyan beavatkozások elvégzését is lehetővé teszi, amelyet a hagyományos műtéti módszerekkel nem lehet megoldani – mondta az intézmény szakmai koordinátora.

A klinika diagnosztikai tevékenységben is élen jár, az egyensúlyzavarok- és a testhelyzetmegtartás diagnosztikájában például európai színvonalú eszközparkot használnak, az úgynevezett dinamikus poszturográf Magyarországon csak itt található. Emellett a hallásdiagnosztikai felszereltséget, illetve a gyermekek hallásszűrését, hallásrehabilitációját is kimagasló szakmai színvonal jellemzi.

Az integrált Fül-Orr-Gége, Fej- és Nyaksebészeti Klinika járóbetegeit a Nagyerdei Campus mellett a Bethlen utcai Szakellátási Központban is fogadják hét szakrendelőben.