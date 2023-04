Mint ismert, a debreceni Aranybika Szálló a Mathias Corvinus Collegium (MCC) oktatási és képzési főhadiszállásává vált, a patinás falak között tehetséges fiatalok pallérozódnak, akiknek kollégiumi férőhely is biztosított. – A képzéseink célja az, hogy a diákok a világra nyitott, kritikus szemüvegen keresztül vizsgálódó, cselekvőképes fiatalokká váljanak, és amikor majd kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor az itt megszerzett tudást hatékonyan tudják latba vetni: képviselve a magyar érdeket a saját érdekeik mellett – hangsúlyozta Bognár István, az MCC képviselet-vezetője a Haonnak adott interjújában.

Lassan két éve már, hogy megnyitotta a kapuit az MCC Debrecenben, milyenek a tapasztalatok?

Egy nagyon aktív másfél, közel két éven vagyunk túl. Azt tapasztaltuk, hogy volt egyfajta ismertsége az MCC-nek, mielőtt megkezdtük a tevékenységünket, ugyanakkor, amióta aktívan jelen vagyunk a városban, jelentős növekedésnek indult meg ez a szám. Rendszeres kapcsolatot ápolunk az általános és középiskolákkal, valamint a Debreceni Egyetemmel, emiatt sok diákhoz és szülőhöz jut el a képzéseink nyújtotta lehetőségek híre. Másfelől hétről-hétre szervezünk nyilvános előadásokat is, amelyek bárki számára nyitottak. Ezen események legtöbbször aktuális közérdekű témákra fókuszálnak. Volt már szó gazdaságról, politikáról, háborúról, de építészetről és filmművészetről is. Úgy látjuk, nyitottak erre a debreceniek is, mivel eddig több mint 2500-an voltak kíváncsiak valamelyik eseményünkre. Ami igazán nagy erőt ad számunkra, az a diákoktól és szülőktől érkező pozitív visszacsatolás, valamint az Aranybika felújításának hírére adott reakciók.

Az előadások tematikája valóban széles palettát fed le, a konzervatív politikai gondolkodásról éppúgy volt már esemény, mint a klímaváltozásról vagy a mentális teljesítményfokozásról. Mi alapján választják ki ezeket?

A témaválasztás kapcsán igyekszünk mindig valamilyen aktualitásra reagálni. Ez lehet egy éppen zajló itthoni vagy nemzetközi esemény, vagy egy mindannyiunk életét meghatározó jelenség. Mivel ezek a témák szinte mindannyiunkat érdekelnek, így jó lehetőségek arra, hogy személyesen is bekapcsolódjunk a megvitatásukba. A meghívott előadók szakterületeik jeles képviselői, így naprakész és hiteles információval szolgálnak a jelenlévők számára. Emellett számos külföldi vendégoktató érkezik az MCC-be szerte a nagyvilágból, akik értékes nemzetközi nézőpontot hoznak magukkal abból a kultúrából, ahonnan jönnek. Ez ugyancsak érdekes megvilágítást ad egy-egy a világban zajló eseményhez.

Bognár István hangsúlyozta: a közösségépítés és a tapasztalatszerzés is rendkívül fontos

Forrás: Molnár Péter

Mindezek helyszíne pedig az Aranybika, ami jelentős történelmi múlttal rendelkezik, és habár már élt meg szebb napokat, már látványterveken is látható, milyen lesz a felújítás után. Hol tartanak ezek a korszerűsítések?

Az MCC jelenleg 24 központot üzemeltet szerte a Kárpát-medencében, ahol több mint 7 ezer diák tanul. Ezek a központok többnyire olyan épületek, amelyek kettős célt képviselnek az életünkben. Fontosak a helyi közösségek számára, kulturális és építészeti vonatkozásuk miatt, valamint fontosak nekünk is, hiszen azt nyújtják, amire szükségünk van: kollégiumi férőhelyek, közösségi terek és tantermek is helyet kapnak bennük. Debrecenben ilyen az Aranybika, ami egy nagy múltra visszatekintő, jól megközelíthető helyen lévő épület, ami egyúttal a debreceniek szívében is fontos helyet képvisel. Sajnos látszik rajta az idő nyoma, de azt vállaltuk, hogy visszaállítjuk az épület régi fényét. Ennek kapcsán elindítottunk egy nyilvános tervpályázatot a felújítására, a nyertes pályázó pedig végül a Napur Architect Kft. lett. Jelenleg abban a fázisban tartunk, ahol a részletes tervezés miatt a mérnökökön van a sor, ugyanakkor bízom benne, hogy rövid időn belül látványos fázisba ér majd a beruházás, amikor is megkezdődhetnek először a bontási, majd pedig az építési munkálatok is.

Az MCC jelentős hallgatói bázissal rendelkezik Debrecenben is, milyen képzésekben vehetnek részt a tanulók?

Már közel 350 diák tanul három képzési szinten. A legkisebbek a Fiatal Tehetség (FIT) Programban, tanulnak, akik általános iskola 5. osztályától 8. osztályáig járnak ide. Nyolcadikosaink még nincsenek, szeptemberben lesz az első évfolyam, ami ebbe a korba lép.

Örömmel mondhatjuk el, hogy töretlen a siker a FIT Program kapcsán, többszörös a túljelentkezés. Mivel emiatt nagyon nagy a várólista, idén bevezettünk egy újítást: elindult a FIT Plusz Program, ami elsősorban azoknak a tehetséges diákoknak szól, akik várólistára kerülnek. Havi rendszerességgel nekik is indítunk olyan képzés jellegű foglalkozásokat, amelyeken keresztül betekintést nyerhetnek a mindennapi körforgásba. Az első alkalom már lezajlott, nagyon népszerű volt, közel 50-en jelentkeztek rá.

Azt látjuk, hogy van értelme a bővítésnek, ezért az erőforrásainkhoz mérten szeretnénk ezt minél jobban fejleszteni. A közelmúltban ért véget a FIT Kaland nevű országos verseny, ahol a nyertes csapat tagjai a 2024-es évfolyamba nyerhettek felvételt. Nagy örömünkre két debreceni csapat is bejutott a legjobb 10 közé. A Fazekas Mihály Általános Iskola diákjai hozták el az első és a hatodik helyet is.

A Középiskolás Programunk bír a legnagyobb hallgatói bázissal, ami közel 240 diákot jelent. Folyamatosan be lehet kapcsolódni a képzésbe, félévről félévre kezdődnek az online kurzusok. Ezek nagyon széles körűek, a történelemtől a jogon keresztül a közgazdaságtanig olyan tantárgyakat tanulhatnak, amelyek orientálják őket a felsőoktatás irányába, társadalomtudományi fókuszúak, illetve formálja a közösségüket, és egyúttal segít számukra a pályaválasztásban.

Az Egyetemista Program a zászlóshajónk, az itt tanuló hallgatók mindegyike párhuzamosan a Debreceni Egyetem valamely szakának hallgatója. Ők jelenleg 45-en vannak két évfolyamon, a többségük bentlakó kollégista.

A Junior Program az egyetemi tanulmányaikat éppen megkezdő fiataloknak szól, míg az Iskolarendszer az első egyetemi évüket befejező hallgatóknak kínál extra lehetőségeket. Az Iskolarendszer felvételi időszaka most nyitott, április 16-ig lehet jelentkezni. Ide azokat a diákokat várjuk, akik idén tavasszal fejezik be első egyetemi tanévüket. Ők az érdeklődési körüknek megfelelően választhatnák iskolát, és bekapcsolódhatnak az iskolarendszer kétéves képzésébe. Jogi, Közgazdasági, MCC-Mindset Pszichológia, Média, Nemzetközi Kapcsolatok, valamint Társadalom és Történelemtudományi Iskola közül tudnak választani.

A szakmai ismereteken túl mi mindent kaphatnak a diákok?

Amellett, hogy szakmai alapon is elmélyíti a diákok tudását, nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre és a nemzetközi tapasztalatszerzésre. Olyan kurzusokon vehetnek részt, amelyek kiscsoportos foglalkozásokon keresztül segítik az adott terület rejtelmeinek elsajátítását. Széleskörű ösztöndíjrendszer támogatja őket a képzésük során, amely kiszélesíti a lehetőségeiket itthon és külföldön egyaránt. De az MCC veleje mégiscsak a közösség, amely a későbbiekben is a rendelkezésükre áll barátságok, kollégák és bajtársak formájában. A képzések oktatási része mellett a nevelésre is nagy hangsúlyt fektetünk.

A képzéseink célja az, hogy a diákok a világra nyitott, kritikus szemüvegen keresztül vizsgálódó, cselekvőképes fiatalokká váljanak, és amikor majd kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor az itt megszerzett tudást hatékonyan tudják latba vetni: képviselve a magyar érdeket a saját érdekeik mellett.

A közösségi élet szempontjából fontos ügyekben is szerepet vállalunk. Például az orosz-ukrán háború kitörésekor gyűjtést szerveztünk a kárpátaljai magyaroknak, de bekapcsolódunk a Te Szedd akcióba is, aktívan téve környezetünk épségéért. A tavaly megnyílt brüsszeli központunk révén pedig testközelből tudják megtapasztalni az Európai Unió döntéshozatali rendszerét, az ottani élet mindennapjait.

Jelenleg mintegy 350 diák tartozik a debreceni MCC kötelekébe, a képzések népszerűek a fiatalok körében

Forrás: Molnár Péter

Hogyan látja, ambiciózusak a mai fiatalok?

Az MCC-ben tanuló diákok mindegyike rendkívül tehetséges, felhajtó erővel bír ilyen közegben dolgozni és tanulni, motivációjuk kihat a másikra. Általánosan jellemző rájuk a tudásszomj, emiatt szinte minden idejüket lekötik hol tanulással, hol sporttal, hol pedig kötetlen programokkal. Az egyetemi hallgatók különféle projektekben vesznek részt, hogy a gyakorlatban is kipróbálhassák magukat. Én úgy gondolom, hogy jó esély van rá, hogy a jövő kérdéseiben döntő szerep juthasson rájuk. Ez nyilvánvalóan sok időt és munkát igényel minden fiataltól, de ahogy mondani szoktuk, teher alatt nő a pálma.

Vass Kata