Ahogy arról korábban beszámoltunk, hosszú távon, folyamatosan működő monitoring rendszert hoz létre a város környezetének megóvása érdekében a Debreceni Egyetem és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata. A rendszert a Katasztrófavédelemmel és a Future of Debrecen mozgalommal szoros együttműködésben alakítják ki és üzemeltetik, s az erről szóló megállapodást április 3-án, hétfő délelőtt írták alá a felek. A Hajdú Online-nak a monitoring rendszer fontosságáról bővebben Székely Tamás beszélt, aki a Debreceni Egyetem és a University of Bath professzora, de vendégprofesszorként a világ számos egyetemén tanított: az Egyesült Államokban a Harvard University-n, a németországi Bielefeld University-n és Göttingen University-n, Hollandiában a University of Groningenen, valamint az Egyesült Királyságban a University of Bristolon. Jelenleg a Debreceni Egyetem Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutatóközpontjának igazgatója, illetve Székely Tamás munkásságát számos nemzetközi díjjal ismerték el, többek között a brit Királyi Társaság Wolfson díjával és a német Humboldt-díjjal, továbbá külső tagja a Magyar Tudományos Akadémiának. A Debreceni Egyetem egy évvel ezelőtt létrehozta a Biodiverzitás, Klímaváltozás és Vízgazdálkodás Koordinációs Kutatóközpontot, ahol mint igazgató, azt vizsgálják, miként alakítják az emberi hatások az élővilágot és hogyan befolyásoljak az ökoszisztémák szolgáltatásait.

Székely Tamás

Forrás: Czinege Melinda

– A központ elsődleges feladata, hogy nemzetközi szintű kutatómunkát végezzen a biodiverzitással, a vízgazdálkodással és a klímaváltozással kapcsolatban. Ezen felül monitoringtevékenységet fogunk végezni a városban, annak környékén, valamint az egész térségben. Hosszútávú célunk, hogy ennek segítségével egy, az egész országban alkalmazható monitoring rendszert dolgozzunk ki – vázolta fel Székely Tamás. A debreceni Biodiverzitáskutató Intézet célkitűzései között szerepel az is, hogy a Debrecenben dolgozó ökológusokat, természetvédőket egy közös platform alá hozzák, valamint az oktatást új szintre emeljék és a diákok környezeti, természetvédelmi ismereteit emeljék.

Székely Tamás kiemelte: a biodiverzitási központnak széles a kutatói spektruma, azonban egyik (fő)eleme a monitorozás.

Ezt tevékenységet Aradi Csaba ökológus, a Zöld munkacsoport vezetőjének felvetése nyomán a város hasznosnak találta, és együttműködésre kérte az intézetet egy monitoring rendszer létrehozásában.

A város egész területén

A kutatóprofesszor a portálunknak hangsúlyozta, hogy fontos a helyi lakosság tájékoztatása olyan beruházásoknál, amik munkalehetőséget és új pénzforrási lehetőséget fognak adni a környékbeli lakosoknak, de ugyanakkor potenciális környezeti hatásokkal is járhatnak. A monitoringozásnál nem az a kérdés, hogy mit lehet mérni, hanem az, hogy mit tudunk megállapítani az adatokból.

A műszer csupán egy eszköz, azt csinálja, amit kell, amire be van állítva. A mért értékeket nekünk, kutatóknak kell értelmezni. Célunk, hogy egy jól működő monitorozási rendszert építsünk ki szeptemberre nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel közösen, melyet jövő év elejére élesíteni is szeretnénk. A műszerrel mért adatokhoz hozzáférést fogunk biztosítani, a kutatók abban tudnak majd segédkezni, hogy ezeket az adatokat vizuálissá és érthetővé tegyék a nagyközönségnek is

– fogalmazott Székely Tamás. Hangsúlyozta: mérőállomások lesznek kialakítva, melyen kémiai és fizikai mérések fognak történni, ezen felül lesznek biológiai jelzőrendszerek, melyek állásáról napi szinten tudni fogunk. – Nem lesz aggodalomra oka senkinek, hisz elsődleges szempont, hogy közösen vigyázzunk a környezetünkre. Magyarországon már nagyjából 40-50 éve létezik bio-monitorozás, Debrecenben mint mintavételi területben konzisztensen és hosszú távban gondolkodnak. Célunk ezenfelül az is, hogy a későbbiekben beindítsunk egy „citizen science” programot, melybe a helyi lakosok, iskolások is bekapcsolódhatnak – tájékoztatott Székely Tamás.

