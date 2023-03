Összesen huszonhat napirendi pontot tárgyal Debrecen közgyűlése következő, március 23-i ülésén. Az előterjesztések között szerepel egyebek mellett több óvodai intézmény vezetőjének kinevezése, valamint vezetői pozíciók pályáztatása, továbbá a temetési támogatáshoz kapcsolódó rendelet módosítása és a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja által nyújtott családok átmeneti otthona ellátás férőhelyeinek száma külső férőhelyekkel történő bővítése is.

Hamarosan lejár Szaniszlóné Zöld Klára Ágnes, a Faragó Utcai Óvoda vezetője, Korpai Beáta, a Liget Óvoda vezetője, Szabó Ferencné, a Simonyi úti Óvoda és Terjékné Szűcs Tímea, a Thaly Kálmán Utcai Óvoda vezetőjének megbízatása. A kapcsolódó előterjesztés szerint valamennyien rendelkeznek a szükséges intézményvezetői kinevezés feltételeivel, így részükre pályázati eljárás mellőzésével újabb öt évre szóló magasabb vezetői megbízás adható. Mindezek mellett pedig pályázatot írnak ki – a jelenlegi intézményvezetők nyugdíjba vonulása miatt – az Áchim András utcai, a Margit téri, a Táncsics Mihály utcai, a Pósa Utcai óvodák és az Újkerti Manófalva Óvoda vezető pozícióinak betöltésére.

Nem debreceniek is

Várhatóan nem változnak az önkormányzat által biztosított gyermekjóléti alapellátások intézményi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai. Továbbá javaslat érkezett, hogy a bölcsődei ellátást a nem debreceni lakóhellyel rendelkező gyermekek is igénybe vehessék, amennyiben a debreceni lakcímmel rendelkező jelentkezések teljesítése után üres férőhelye marad az intézménynek.

A jelenleg hatályos rendeleti szabályozás alapján életkorhatárra tekintettel kizárólag a 14. életévét be nem töltött elhunyt gyermek eltemettetéséről gondoskodó szülő és gondviselő részesülhet magasabb összegű támogatásban, minden más esetben sávos rendszer szerint történik a támogatás megállapítása. Ennek okán a 14 és 18 év közötti gyermek eltemettetéséről gondoskodott kérelmezők részére nem lehet magasabb összegű támogatást biztosítani, amely következtében a temetési költségek viselése nagy mértékben az érintett családokat terheli

– olvasható a települési támogatások helyi szabályairól szóló rendelet módosítását javasoló előterjesztésben, amely egyúttal javaslatot is tesz arra, hogy a korhatárt a 18. életévét be nem töltött, elhunyt gyermekekre is terjesszék ki.

Külső férőhelyekkel bővül a családok átmeneti otthona

Az egyik előterjesztés szerint a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja által nyújtott családok átmeneti otthona ellátás férőhelyeinek száma további külső férőhelyekkel bővülne: 6 férőhelyes lakást alakítanának ki a Böszörményi út 68., további 8-at pedig a Mester utca 30. szám alatt. A két lakás felújítása pályázati úton valósult meg mintegy 50 millió forint értékben.

A külső férőhelyek a lakhatási problémával küzdő családok számára biztosítanak hosszabb távú többlépcsős lakhatást. Olyan családok igényelhetik ezt az ellátást, akik először családok átmeneti otthonában élnek, de régebb idő óta fennálló, halmozott problémákkal küzdenek, ezért indokolt a hosszabb távon történő segítésük és van remény a sikeres reintegrációjukra. Mindezek alapján a Böszörményi úton 40, míg a Mester utcán 34 fő elhelyezésére nyílna lehetőség.

Építéshatósági visszajelzések és tervezői észrevételek alapján a kiszámíthatóbb építési jogok biztosítása, a jogalkalmazás megkönnyítése és a városrendezési elvek érvényre juttatása érdekében módosulhat a helyi Építési Szabályzat; elfogadása esetén a közgyűlés átruházza a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottságra a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló hatáskörét, mely szerint dönt a véleményezést követően a beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról azzal, hogy a vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolni kell.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye ingyenes használatába kerülhet a Pósa utca 1. szám alatt lévő önkormányzati ingatlan két helyisége, melyet a görögkatolikusok gyermekjóléti és szociális szolgáltatások ellátásának biztosítására használnának határozatlan ideig.

Továbbá pályázatot nyújtott be az önkormányzat a vízgazdálkodásért és egészségügyért felelős belügyminiszter által kiírt 2023. évi „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására” tárgyú felhívásra a Magyar Államkincstár felé, a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás támogatásának elnyerése érdekében nettó 206 millió forint összegre.

BS