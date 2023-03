Eladó sorba került egy Samsung J3 mobiltelefon is, az öt évvel ezelőtti modellre 25 ezer forintért lehet licitálni. Ennek a feléért ugyanezen gyártó pár évvel később megjelent szériájának A50-ese és egy Huawei is kalapács alá kerül. Mindhárom példány ránézésre hibátlannak tűnik. Nem úgy, mint a betört kijelzőjű Nokia, amelyet azonban egy mozijegy áráért hazavihetünk, valamint ugyanennyiért egy törésmentes Prestigio is a zsebünkben landolhat. Még alkatrésznek is megéri.

Elgondolkodtató az egybeesés, mégis a véletlen játéka lehet a széles mobiltelefon választék, hiszen a hirdetmények alapján valamennyi készülék külön adóshoz köthető.

A szórakozáson után jöhet a munka is. Még mindig nem talált otthonra néhány munkaeszköz. A könnyűiparba senki nem mert belevágni: a gombozó-, a retezelő és a varrógép még a kínálatban szerepel. De szert tehetünk magasnyomású mosóra, ipari porszívóra és hőlégbefúvóra is.

HL