Kétes apróhirdetésnek hangozhat a vegyes felhozatal miatt a felkínált árucsoport. Gyanúra bizony semmi ok, az eladó kiléte nem is lehetne fedhetetlenebb. A hirdető ugyanis a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV rendszeresen teszi közzé a felszámolási eljárás alatt álló cégek ingóságait és ingatlanjait, lefoglalt árukat, melyekre néhány napig bárkinek lehetősége van licitálni.

Így lehet Hajdú-Biharban potom alig kétmilliós kezdő ajánlattal 6,3 tonnás Mercedes buszhoz jutni, amely 700 ezer kilométeren már bizonyította rátermettségét. De ha valaki a Scania buszok híve, az is megoldható kicsivel drágábban. Személyszállítás helyett beszállhatunk a textiliparba is: ipari gomblyukazógépet, varrógépet és szálas tisztázógépet is kapni, darabja el sem éri a 200 ezret. De aki pékséget nyitna, van itt dagasztó és kenyérszeletelő is.

Munka után édes a pihenés. Cukorral vagy édesítőszerrel. Energiaitalok, narancs- és kólaízű szénsavas üdítőital zsugorral azonnal vihető, a bolti ár feléért. Ne aggódjanak a szavatosság miatt: ellenőrzött áru.

A frissítő jól jöhet egy-két éjszakába nyúló billiárdpartihoz. Kissé viseltes a huzata, de 75 ezerért ilyet még a Zsibvásáron sem kínálnak. Az ütők és a golyók nem tartozékok.

Forrás: NAV

Aki a passzív pihenés híve, meglepheti a családot egy felfújható medencével. Hogy mindezt hogy visszük haza? Hatvanezres kezdőáron 1-es Suzuki Swiftre lehet ajánlatokat tenni. Üzemképes, de az akkumulátora gyenge, és a motor is füstöl. De legalább a hatósági áras benzinből keveset eszik. Később ennek még hasznát vehetik!

Forrás: NAV

Esetenként figyelemreméltó üzleti ajánlatokkal is előáll a hivatal. Egy héttel ezelőtt jelentették be, hogy csaknem félmilliárd forint értékű professzionális hangtechnikai berendezésekre lehet licitálni. Az árverés még néhány napig tart. Amennyiben olvasóink kedvet kapnak egy nyár végi kerti partit rendezni, még megragadhatják a valószínűleg soha nem vissza térő ajánlatot.

Mindenesetre erősen ajánljuk, hogy senki ne próbáljon érdeklődni, hogy számla nélkül, olcsóbban lehet-e vásárolni.

HL