Mint arról korábban beszámoltunk, útsüllyedés miatt le kellett zárni a debreceni Mátyás király utca Kacagány és Magyar utca közötti szakaszát. A városháza az autósok tájékoztatására még térképet is szétküldött, szemléltetve, hol lehet kerülni. Ezt azonban nem mindenki veszi figyelembe, a környéken lakók jelezték, hogy több autós is behajt a lezárt útszakaszra. Csütörtök délelőtt fotóriporterünk is megbizonyosodott arról, hogy egyes sofőröknek eszük ágában sincs kerülni.

Forrás: Czinege Melinda

A problémát már feltárták, a süllyedést a csapadékvíz-csatorna hibája okozta. A megbontott útburkolatot ideiglenes jelleggel helyreállítják, így a Mátyás király utcát várhatóan március 5-én 20.00 órakor megnyitják a forgalom előtt.

HBN