A debreceni telephellyel is rendelkező, súlyosan beteg és fogyatékossággal élő gyerekeket segítő szervezet is bekerült a Happy Way elnevezésű, jótékonysági sportkampányokat szervező kezdeményezés kiemelt támogatási programjába - közölte portálunkkal Nádudvari Péter debreceni gyógypedagógus.

Ennek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy az alapítvány céljait – köztük a debreceni Gyermekklinikán kezelt kis betegek támogatását – az úgynevezett Winter kihívás során jótékony sportolással is lehessen segíteni. A jelentkezők futva, túrázva vagy kerékpározva teljesíthetnek „virtuálisan” (tetszőleges helyszínen és időpontban) különböző távokat, a regisztrációs díj egy része pedig adományként a szervezethez kerül. A teljesítés igazolásának közösségimédia-felületeken való megosztásával pedig további potenciális jelentkezőkhöz is eljuthat a kezdeményezés híre.

A programra március 17-ig lehet jelentkezni.