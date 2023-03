Mint azt a Világgazdaság írta, a Penny Market is bevezeti a fizetős parkolási rendszert, és érvényben van már az a szisztéma, ami egyórányi ingyenes parkolás után a további használatért már díjat számít fel. A cikk szerint a szombathelyi üzlet elé kihelyezett információs tábla alapján 1–2 óra között 2500 forintot, 2 óra után pedig óránként 5 ezer forintot kell fizetniük a parkolni vágyóknak.

A cég az Indexnek reagált ezekre a hírekre. Azt írták, az utóbbi időben egyre több vásárlói jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy egyes Penny üzleteknél a parkolóban hagyott, nem vásárlási céllal érkező gépjárművek ellehetetlenítik a vásárlók számára a parkolást.

Ennek megszüntetése érdekében szakemberekkel egyeztetve a vállalat arra a döntésre jutott, hogy az érintett üzleteink parkolóiban bevezeti az egy óra időtartam feletti fizetős parkolást. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a vásárlók számára – a vásárlást igazoló blokk helyszíni felmutatásával – további 1 órán keresztül díjmentes a parkolás

– áll a laphoz eljuttatott közleményben.

Listát is közöltek arról, mely fővárosi és vidéki üzleteknél vezetik be a rendszert. A boltok között hajdú-bihariak is vannak, így kiderült, hogy