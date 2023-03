Furcsa és egyben bizarr történettel kereste meg a Haont a napokban a debreceni születésű Balogh Ferenc. A férfi január végén kapott levelet a Polgármesteri Hivataltól azzal, hogy a vezetéknevéből az utolsó, „h”-betűt elveszik minden előzetes mérlegelés vagy figyelmeztetés nélkül. Az intézmény akkor arra hivatkozott, hogy Balogh József ükapja a következőképpen: Balogként szerepel a nyilvántartásban. – Ez egy százéves hiba – ezt a választ kapta telefonon a férfi, amikor utánajárt a számára észszerűtlen és az életét ellehetetlenítő intézkedésnek.

Én és a 68 éves édesapám sem tudjuk felfogni a történteket, mivel a dédapám halotti bizonyítványában is „gh” szerepel a vezetéknévben

– magyarázta. Kérdésünkre beszámolt arról is, hogy a hivatal javaslatára neki kell névváltoztatási kérelmet benyújtania, amennyiben vissza szeretnék kapni az eddig használt Balogh nevet. Mivel minden, az új nevet tartalmazó okirat igényléséhez személyi igazolványra van szükség, Ferenc tehetetlen ezen a téren is:

Én most igazából nem is létezem – tette hozzá.

Amellett, hogy semmilyen segítséget nem kapott az adminisztrációs kihívásokhoz, ügyét az is nehezíti, hogy sportegyesületének aláíróprogramját nem tudja használni, és ezzel – már most – 10 millió forintos veszteség érheti a szervezetet, mivel aláírás híján pályázni sem tudnak. Amikor Balogh Ferenc fellebbezéssel élt volna, Budapestre irányították a hivatalból, ahol szintén nem kapott érdemi választ – mindeddig.

Ferencet a debreceni polgármesteri hivatal nyomtatott levélben tájékoztatta, és ahogy – a már megszokott paragrafus-és és hivatkozásrengeteg utáni sorokban – fogalmaztak: a „javításról” – , a módosítása alapjául az 1913-ban született dédapa, Balog Ádám neve szolgál. Szó szerint idézzük: – Az Ön születési anyakönyvi bejegyzésében javításra került az Ön és édesapja születési családi neve, amely közhiteles anyakönyvi nyilvántartás alapján helyesen: „Balog”. Az értesítésben azt is leszögezik, hogy haladéktalanul cserélnie kell minden szükséges okiratot, az ügyintézéshez azonban anyakönyvi kivonat kell, amin Ferenc Balogh névvel szerepel. Igen ám, de a levélben az is szerepel, hogy az immár „hibás” születési anyakönyvi kivonatot egyidejűleg be is vonják az immár nemcsak „h” betű, hanem gyakorlatilag név nélkül maradt Ferenctől.

Elölről kell kezdenie

A szerencsétlenül járt férfit arról is megkérdeztük, hogy számításai szerint mivel jár anyagilag és ráfordított időben mindent megváltoztatni, amihez a nevére van szükség, mivel nemcsak ő, hanem négy családtagja is érintett a névváltoztatás ügyében. Pontos összeget még nem kalkulált, első lépésben a személyi igazolvány, a bankszámla, a jogosítvány, a TAJ- és az adókártya, és még tucatnyi hivatal felé kanyarodik tovább Baloghék, pontosabban egyelőre Balogék kálváriaútja.

A Haon a polgármesteri hivatal anyakönyvi osztályát, illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályát az ügyben egyelőre sikertelenül kereste, tájékoztatásuk után cikkünket frissítjük.

SZD