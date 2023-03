Pont egy héttel ezelőtt a Vénusz, a Hold és a Jupiter látszólagos együttállása hozta lázba az amatőr csillagászokat Hajdú-Biharban is, de máris itt egy újabb ok, amiért érdemes napnyugta után felnézni az égre, és kémlelni azt egy kicsit. Mint arra a Hajdúsági Csillagászat Facebook-oldal rámutat, ma és holnap is újabb látszólagos együttállást figyelhetünk meg, ám ezúttal a két bolygó, a Vénusz és a Jupiter között (azért nevezzük látszólagosnak, mert ezek az égitestek valójában több millió kilométerre vannak egymástól). Napnyugta után kell nyugat felé nézni, és reménykedni a derült időben.

Az együttállást debreceni olvasónk, a jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, azon belül is Abu Dhabiban tartózkodó Piros Sándor is lefotózta, a képet pedig elküldte portálunknak. A fotó mellé leírta, hogy sajnos borult az ég, és csak 5 percre nyíltak szét a felhők, de azért a Jupiter legnagyobb holdjai is látszanak (Io, Europa, Ganymedes és a Callisto).