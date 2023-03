Az elnök-vezérigazgató elmondta, a környezetet is szebbé varázsolná egy új üzletház, ami ugyanazt a funkciót töltené be, mint Debrecen első plázája, csak plusz szolgáltatásokkal.

A terv elkészülténél első számú szempont a parkolók kialakítása volt: az új üzletházban mínusz két szinten mélygarázsok lesznek, a földszinten és az első emeleten számos szolgáltatás, köztük üzlethelyiségek is várják majd a vásárlókat, a felsőbb szinten pedig apartmanok és lakások lesznek

– tudtuk meg. Majd hangsúlyozta, a lakótelep kinőtte magát, és szüksége van a környéknek egy impozáns helyre, ahol mindent könnyen el tudnak érni. Úgy véli, a környéken lakók körében ez egy érzékeny terület, de azon lesznek, hogy a városképébe is illeszkedjen az épület. Mindamellett az ott élőknek számos előnye is származik az új üzletház megépülésével, hiszen a környékbeli ingatlanok eladási árai is megemelkednek. – A jelenlegi fejlesztés összege számításaink szerint eléri a 20 milliárd forintot. A tervek jóváhagyása, előkészítése is még időt vesz igénybe, legalább egy fél évet.

Ha optimisták vagyunk, akkor idén ősszel, de ha realista szemmel nézzük, akkor 2024 tavaszán kezdőnek majd el a munkálatok. Természetesen, ha minden halad a maga idejében, módja és rendje szerint, akkor nagyjából két évet vehet igénybe az új üzletház megépítése

– tette hozzá Herdon István.

Megosztó válaszok

Hétfő délelőtt ellátogattunk a helyszínre. Azt szerettük volna megtudni, az ott lakók miként vélekednek a fejlesztésről, és megosztó válaszokat kaptunk. Egy idősebb hölgy portálunknak elmesélte, hogy anno a lakótelepen lakott, a gyermekei is ide születtek, és rendszeren átjártak a Délibábba vásárolni. Mint mondta, arra is emlékszik, hogy a második emeleten volt ábécé. – Sajnálom, hogy megszűnik, van egy retró jellege az épületnek, amit én szeretek, és régi emlékeket is őriz magában az épület – fogalmazott a hölgy.

Az áruháznál álldogáló fiatal, aki az épülethez tartozó üzlet eladója, megosztotta a portálunkkal, hogy már beszélnek erről az emberek, és őt is kérdezik, mikor zárnak be, mikor kezdődik az építkezés.

Van, aki örül neki, és van olyan is, aki sajnálja, hisz már annyira megszokták ezt a monstrumot. Nekünk még nem szóltak semmit, hogy tovább kellene állnunk, és be kellene zárjunk, addig viszont kiszolgáljuk a vásárlókat

– mutatott rá az eladó. Az épületnek jelenleg csak a földszinti része működik, amit két nagyobb üzlet birtokol, melyek hétfő délelőtti ottjártunkkor is tele voltak. Az élelmiszer-üzletláncban hosszú percekig álltak a vásárlók, míg sorra kerültek, és ha így marad, akkor a forgalommal nem lesz probléma az új üzletház megépülésekor. A Délibáb jobb hátsó részén lévő söröző már bezárt, lakat őrzi a kis kocsma épületét, azt viszont nem tudni, hogy ezen okok miatt zárt-e be.

