Többek között az epilepszia, az Alzheimer-kór, a kognitív funkciók, az agyvérzés és az alvászavarok diagnosztikáját, illetve legmodernebb terápiás lehetőségeit vitatják meg a résztvevők a Debreceni Egyetemen rendezett háromnapos tanácskozáson. A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság csütörtökön kezdődött 49. kongresszusán mintegy kétszáz szakorvos és szakasszisztens cseréli ki tapasztalatait – adta hírül az unideb.hu.

A klinikai neurofiziológia a központi idegrendszer, a perifériás idegek, a neuromuscularis betegségek vizsgálatával foglalkozik, az utóbbi években a perifériás idegek ultrahangos vizsgálata segíti a pontos diagnózist. A szakterülethez tartozik többek között az agyi elektromos tevékenység (EEG), a perifériás idegek és az izmok (elektroneurográfia és elektromiográfia), a kiváltott válaszpotenciálok vizsgálata. Módszereik fontosak az epilepszia diagnosztikájában és kezelésében, egyre kiemelkedőbb szerepe van a műtétek alatti monitorozásnak az agyműtétek és gerincsebészet alatt (ortopédia, traumatológia, idegsebészet). A Debreceni Egyetemen jelentős hagyományai vannak a klinikai neurofiziológiának. A terület hazai és nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye volt például Kajtor Ferenc (EEG laboratórium alapítója) és Mechler Ferenc (EMG, ENG laboratórium alapítója). Az elődök kiváló szakmai munkáját többek között Diószeghy Péter, Fekete István, Fekete Klára, Clemens Béla és Boczán Judit folytatta.

– A klinikai neurofiziológia művelése az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) egyik specialitása. Ezen a területen olyan szakemberek, olyan munkacsoportok dolgoznak, akik nagyon magas szinten gyógyítanak, oktatnak, kutatnak, színvonalas publikációikat közölnek, tudományos minősítéseket szereznek és fiatalokat vonzanak maguk köré. A klinikai neurofiziológusok kimagasló munkájának is köszönhető, hogy a kar a legutóbbi HVG rangsorban akadémiai kiválóságban a hazai orvostudományi karok között az első helyen végzett. Szakmai teljesítményüket ismerik el azzal is, hogy most Debrecenben rendezik meg a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság kongresszusát – emelte ki Mátyus László, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja a rendezvény csütörtöki megnyitóján.

Kamondi Anita, a társaság elnöke a megnyitón örömét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány után ismét személyesen találkozhatnak a kongresszus résztvevői Debrecenben, ahol mindig színvonalas konferenciákon, továbbképzéseken vehetnek részt. A 21. századi modern oktatási centrum, a Learning Center pedig tökéletes helyszínt biztosít a tanácskozáshoz. A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság több mint ötvenéves múltra tekinthet vissza. 2008 óta van lehetőség megfelelő szakképzést követően ráépített szakvizsga megszerzésére. Történelme során mindig meghatározó volt a különböző, újnak számító módszerek klinikai diagnosztikába történő bevezetésében, a szakorvos- és szakasszisztens-képzésben, valamint a továbbképzésben.

– A kongresszusainkon lehetőség nyílik a legújabb, a szakmát érintő újdonságok bemutatására, felkért referátumok és szabadon bejelentett előadások formájában. A jelenlegi rendezvényen az eddigieknél nagyobb teret szeretnénk szentelni az esetbemutatásoknak, melyek fiatalabb és tapasztaltabb kollégák számára egyaránt igen tanulságosak lehetnek, és jól demonstrálják a klinikai neurofiziológiai módszerek használhatóságát és hasznosságát a mindennapi diagnosztikában és differenciál-diagnosztikában – mondta Fekete István, a DE ÁOK Neurológiai Tanszék professor emeritusa, a rendezvény főszervezője.

A háromnapos debreceni tanácskozáson többek között az epilepszia és az Alzheimer-kór kapcsolatáról, a genetikus epilepszia-hajlam neurofiziológiai megközelítéséről, az alvászavarok diagnosztikájáról, a fokális epilepszia új terápiás lehetőségeiről is hallhatnak a résztvevők, illetve előadás hangzik el arról is, hogyan ítélhető meg az agyvérzés funkcionális kimenetele az agyi elektromos tevékenység (EEG) és a motoros kiváltott válasz (MEP) vizsgálatával.

A kongresszuson megválasztották a társaság új vezetőségét is. A közgyűlésen a következő négy évre Fekete Istvánt, az Általános Orvostudományi Kar professor emeritusát választották a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnökének.