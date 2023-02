A településen már hagyomány, hogy február vége felé, a lakosok bízva az időjárás jobbrafordulásában, vidám hétvégét töltenek el egymás társaságában. Ez az összejövetel most két napos volt, disznótort tartottak.

Két sertés volt az áldozat, melyek tömege öt mázsa volt. A perzselést és a sertések feldolgozásának egy részét megtekintették a helyi iskola diákjai is, akik érdeklődéssel figyelték az eseményeket. A rendezők kenyérlángossal és meleg teával kínálták meg őket, de volt még pogácsa és hájas tészta is. A felnőtteknek fogó pálinka, forralt bor is járt.

A helyi iskola nyugdíjasai

Forrás: VJ

Szombat reggel folytatódott a sertés feldolgozása. Kilenc csapat érkezett Csökmő, Újiráz, Gáborján, Körösszakál, Bedő, valamint Berekböszörmény településekről. A hurka- és kolbásztöltésben mérték össze tudásukat. Az elkészült töltelékeket pedig a napközi konyháján sütötték ki az asszonyok. Készült még húsleves, toroskáposzta és sültek is.

Gáborjáni citerások

Forrás: VJ

Közben a tágas ebédlőben a Gáborjánból érkező Hagyományőrző Népzenei Együttes három tagja Mezőné Nagy Gabriella, Dorogi Anikó és Sándorné Bunyik Andrea népdalokat, magyar nótákat énekeltek citera kisérettel. A közös ebédet követően pedig mulatós slágerekkel érkezett a Geri-Betli Duó, a helyi nyugdíjasok pedig farsangi öltözetben vidám jelentet adtak elő.

Vmirjáncki József