A Világörökségünk a puszta nevet viselő projekt célja a Hortobágy turisztikai vonzerejének a növelése és javítása. A tervezett infrastrukturális beavatkozások közül a Hortobágy folyó mederkotrása tavaly év végén megtörtént, idén pedig megújulhat többek között a Pásztormúzeum, a Körszín és maga a rendezvénytér környezete. A szolgáltatásminőség érdekében pedig korszerű kiállításokat és információs pontokat is berendeznek a vendéglátó épületekben. A közbeszerzési értesítő január 18-i számában számolt be ez utóbbi tevékenységek megvalósításáról szóló eljárás eredményéről. A háromrészes felhívás szerint a jövőben a Szekérállásba és a Látogatóközpontba is új kiállítások kerülnek, a Körszínből pedig információs pont lesz.

A projekt során felújítják a Pásztormúzeumot, amely Szekérállás néven, modern kiállítással várja majd a vendégeket. A felhívás első része szerint mintegy 480 négyzetméteren rendezik az épületet. Az építészeti felújítást követően egy egybefüggő, egységes belső terű, nyitott fedélszékkel rendelkező, négyévszakos (fűthető, hűthető), a két szárnyaskapu között hurokszerűen, a bejárathoz visszatérő látogatóáramlást lehetővé tevő kiállítótérré alakul. Fő attrakcióhelyszínként a desztinációs élménylánc kiindulópontja lesz, ahol a látogató egy korszerű, interaktív (látogatókat aktívan bevonó), a fő látogatói szegmensek igényeire adaptált narratívákat felvonultató kiállítási tartalommal találkozik. A mintegy 150 négyzetméteres Körszín információs központként a látogatók tájékoztatását szolgálja. A desztináció turisztikai szolgáltatásairól élőszóban, print és elektronikus formában zajló tájékoztatás mellett az attrakciókba szóló különböző belépőjegy-csomagok értékesítésének is elsődleges helyszíne. Az alapfunkciókat egészíti ki az ajándékbolt, elsősorban a Hortobágy márkába tartozó termékekkel. A nyertes ajánlattevő egy Boda székhelyű cég lett, amely nettó 154 millió forintért beszerzi a szükséges eszközöket, műtárgyakat; elkészíti a kapcsolódó tartalmakat és berendezi a kiállítást.

Egységes arculat és új kiállítás a Látogatóközpontban

A Látogatóközpont első épületblokkjában a földszinti és emeleti kiállítóterek, recepciós terület és közlekedőterek, ajándékbolt, kávézó, emeleti konferencia helyiségek is új arculati és kiállítási elemekkel bővülnek: a földszinti kiállítás minden elemében új lesz. Az emeleten pedig a jelenleg meglévő „Darvak világa” kiállítás egyes elemei megújulnak részben az arculati egység elérése, valamint a műszaki állapot javításának céljával. Ezen túl az emeleti kiállításban is helyet kapnak teljesen új tartalmi elemek, azok teljes eszközrendszerével.

A Pusztai Kincsestárat a Látogatóközpont hátsó épületszárnyának helyiségeiben alakítják ki. Ezen rész célja a szolgáltatás edukációs jellegének erősítése. A kiállítás hagyományos kiállítási megoldásokat ötvöz korszerű információ-technológiai elemekkel. A projekttel összhangban az egyéb terekben (kávézókban, közlekedő terekben) is megjelennek a világörökségi helyszín értékeit közvetítő tartalmi és arculati elemek. Továbbá megújul az ajándékbolt berendezése. Fentieken túl egységes vendégirányítási és tájékoztatási, épületkommunikációs rendszer létesül az épületen belül. Erre a részre szintén a bodai vállalkozás adta a legkedvezőbb ajánlatot, amely nettó mintegy 200 millió forint.

A felhívás harmadik részének célja a tervezet kiállításokhoz kapcsolódó látogatói élményt fokozó modern információ-technológiai megoldásokat alkalmazó tartalmak és az azokat kiszolgáló informatikai rendszerek kiállítása. Ezek között szerepel Madárles a Hortobágyon, A Hortobágy lelke, szekérutazás négy évszakon át elnevezésekkel VR-attrakciók kialakítása, turisztikai térképfal és digitális vendégkönyv készítése. Ezen részre azonban a minimum kettő helyett csupán egy ajánlat érkezett, így nem lett eredményes az eljárás.

BS