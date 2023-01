– Most van annak az ideje, hogy számot vessünk az előző évvel. Hiszem, hogy nagyon sokan így tettek önök közül is. Úgy tudunk csak tovább haladni, ha az elvégzett munkát értékeljük – kezdte beszédét Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Mint fogalmazott, aki megáll egy pillanatra és meghatározza a következő időszak irányait, az sokkal kevesebb rizikót vállal. Amikor számba vette, hogy az előző évben melyik településsel, milyen munkát végeztek el közösen, akkor egy-egy mottót is megfogalmazott mindegyikkel kapcsolatban.

Hortobágy esetében már eddig is tudott volt, hogy az itteniek szeretik a hagyományaikat, értékeiket, azok iránt elkötelezettek. De emellé jött a nyitott, érdeklődő hozzáállás is a helyiek részéről. Csodálatra méltó, hogy mennyi tenni akarás van a hortobágyiakban, akik minden egyes értékhez, tervhez pozitívan, lelkesen állnak hozzá – méltatott a honatya, majd hozzátette: figyelemreméltó és bíztató jövő előtt áll a település.

A köszöntőket követően Varga-Kovács Mária református lelkész hirdetett igét, majd Bodogán László görögkatolikus parókus szentelte meg a folyót. Az ünnepség zárásaként pedig Déri János, a hortobágyi Madárkórház és Madárpark igazgatója a madárkórházban gyógyult hattyút és egerészölyvet engedett szabadon.

BS