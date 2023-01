Ebben az évben 190 éves a hortobágyi Kilenclyukú híd, és e jeles évforduló mentén szervezi 2023-ban eseményeit a hortobágyi önkormányzat. Jakab Ádám polgármester még egy fontos dologra hívta fel a figyelmet: 2023 a szalagátvágások éve lesz a puszta falujában. Ez utóbbit leginkább arra alapozza, hogy a Hortobágy, valamint a falu megismertetésére, a turizmus fejlesztése érdekében több beruházást is megvalósítottak pályázati forrásból, melyek átadás előtt vannak.

Befejeződött a Hortobágy folyó Kilenclyukú híd körüli mederrészének tisztítása, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Elkészült az úgynevezett déli elkerülő út, amelyen a vásárteret egy biztonságosabb, kevésbé zsúfolt kerülőúton lehet megközelíteni. Még tart a Pásztormúzeum szekérállássá alakítása, a Körszín épületéből Tourinform iroda lesz.

Utóbbi kettő a Hortobágyi Nemzeti Park tulajdonában van, így a fejlesztés megvalósítása is az ő feladatuk. Az önkormányzat teendője a vásártér térkövezése, a részvétel a tájépítészetben. Mindezzel a mostani kor igényeinek megfelelő környezetben tudják fogadni a vendégeket.

Befejeződött a Hortobágy folyó medertisztítása

Jakab Ádám elmondta, idén fesztiválsorozattal készülnek a magyarság szimbólumaként is ismert Kilenclyukú híd 190. évfordulójának méltó megünneplésére. A hídfesztivál egy többnapos kulturális és gasztronómiai esemény lesz történelmi előadásokkal színesítve.

Nem hortobágyi ugyan, de Hortobágyhoz, a pusztához kötődik Petőfi Sándor költő is, aki 200 évvel ezelőtt, 1823. január 1-jén született. Ebből az alkalomból ez az esztendő Petőfi-év, és a Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki a megemlékezés eseményeinek finanszírozására. Hortobágy önkormányzata szavalóversenyt rendez május elején, továbbá igyekszik összehozni egy street food találkozót, amelynek célja egyfajta fúzióteremtés a Petőfi korabeli és a modern gasztronómia között.

Új aszfalt a Kiflisoron

– A 2022-es év a rendezvények viszonylatában is nagyon termékeny és gyümölcsöző volt. Ez a pandémia kirobbanása óta az első olyan év, amit teljes gőzzel végig tudtunk csinálni. Sok rendezvény van mögöttünk – kezdte a múlt év értékelését Jakab Ádám, Hortobágy polgármestere, aki természetesen a településfejlesztési pályázatokon elért eredményekről is szívesen tájékoztatott. – Közbeszerzés alatt van a külterületi utak felújítása, több mint valószínű, hogy az útjavítás 2023-ban megvalósulhat. Hortobágy sajátságos helyzete, hogy számos külterületi lakott helye van, és az odavezető utak többségükben nemzeti parki fenntartásúak. Ezt figyelembe véve Kónya belső részét, az úgynevezett Kiflisor útját, továbbá Szásztelken egy frekventált útszakaszt tudunk felújítani. Belterületi utak fejlesztése pályázatunkon két nagy forgalmú, frekventált helyen lévő és nagyon rossz állapotú, hosszú utca aszfaltburkolatát újítjuk fel, de a projekt része a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése is. Mindez a Számadó és a Czinege János utcán történik majd meg. A Magyar Falu Programban sikeresen pályáztunk tanyagondnoki busz beszerzésére. A jármű gyártás alatt van, várhatóan január közepén vagy végén tudjuk átvenni. Az óvodába új játékokat sikerült beszereznünk, amivel az intézményben egy komplett játszóteret hoztunk létre – összegezte.

