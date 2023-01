Megtelt a Debreceni Református Nagytemplom december 31-én 16 órakor hívőkkel, sokan voltak kíváncsiak a 2022-es esztendő utolsó istentiszteletének tanítására.

Az óévi istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. A püspök-lelkipásztor az alkalom alapigéjére támaszkodva, Pál apostol rómaiakhoz írt levelét idézve arra mutatott rá: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mint mondta, nagy szükségünk van erre az igeszakaszra akkor, amikor visszatekintünk a mögöttünk lévő esztendőre. Összegezve mindazt, ami az elmúlt hónapokban történt úgy fogalmazott: oda lett a biztonságérzetünk.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Forrás: Kiss Annamarie

– A sokarcú bizonytalanság vesz körül bennünket. Olyan dolgok kérdőjeleződtek meg csak ebben az esztendőben is, amelyeket nem láttunk, amelyekre nem számítottunk, nem is gondoltunk, amelyek még a nagyon magabiztosakat is sokkal szerényebbé tették. Nemcsak embert próbáló időket élünk, hanem a hitünket próbára tevő esztendők köszöntöttek ránk – szólt a gyülekezethez.