Az Országgyűlés által decemberben elfogadott egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek megfelelően időben és területileg is fokozatosan megkezdődik az új, egységes ügyeleti rendszer bevezetése. Elsőként Hajdú-Bihar vármegyében változik a rendszer februártól.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint az ellátásszervezésbe beépítették az elmúlt másfél éves tesztidőszak tapasztalatait. Közölték, az új ügyeleti rend az ország többi vármegyéjében az év során fokozatosan lép életbe, amiről a lakosságot és a háziorvosokat is folyamatosan tájékoztatják. A változásig a többi vármegyében az eddig megszokott rend szerint zajlik az orvosi ügyelet.

Kiemelték, a cél, hogy az év végére – Budapest kivételével – az egész országban egységes, a betegek számára az eddiginél jobb ellátást biztosító, a sürgősségi ellátórendszer elemeivel összekapcsolt ügyeleti rendszer működjön – emelték ki.

A mentőszolgálat megjegyezte, az új ügyeleti rendszer az eddigi tapasztalatok szerint bevált, jelentősen javította a sürgősségi betegellátást.

A tájékoztatás szerint az ügyeleti alapellátást február 1-től Hajdú-Bihar vármegyében egységes, két elemből álló – háziorvosi ügyeleti rendelés és sürgősségi ügyelet – betegközpontú rendszerrel biztosítják a rászorulóknak. Tíz településen lesz háziorvosi ügyeleti rendelés hétköznap 16 és 22 óra között, szombat-vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 és 14 óra között. Ezek Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Püspökladány, Hajdúhadház, Nyíradony és Derecske.

A sürgősségi ügyelet, vagy a mentőellátás telefonszáma február 1-től a megyében a 1830-as szám lesz, ezen a számon hétköznap 22 óra és másnap reggel 8 óra között, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 14 óra és másnap reggel 8 óra között lehet segítséget kérni.

Az OMSZ jelezte, a 1830-as telefonszám mellett továbbra is működik a korábbi vármegyei 06/52-506-303 szám is. A 1830-as számon a mentők szakembere fogadja a hívást, és az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, valamint súlyos egészségügyi problémák esetére magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást biztosít. A hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik.

A beteg a központi telefonszám hívásával szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldenek, a vármegye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra szoruló, így a beteg állapotának megfelelő ügyeleti, sürgősségi ellátás a vármegye valamennyi településén, minden rászoruló számára a korábbinál magasabb minőségben és szélesebb elérhetőséggel biztosított.

A tájékoztatás szerint azok, akik személyesen keresnék fel az éjszakai ügyeletet, a vármegye öt városában – Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás és Hajdúböszörmény – megtehetik ezt 22 óra és másnap reggel 8 óra között.

Közölték azt is, hogy a gyermekek ügyeleti ellátásában nem történik változás, az eddigi elérhetőségek (debreceni gyermekügyelet, gyermekklinika) továbbra is megmaradnak. Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőttellátásban is – tették hozzá.