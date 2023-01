Debrecenben rendezik meg a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját, a KELET-et február 10. és 12. között. A világjárvány okozta korlátozások miatt az elmúlt két évben nem tudták megtartani a már nagy hagyományoknak örvendő országos találkozót, ez alkalommal azonban a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség, a Debreceni Szent László Katolikus Szakkollégium, valamint a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium közös szervezésében megvalósulhat az esemény – számol be közlésében a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye.

A programról és a találkozó idei üzenetéről Törő András országos katolikus egyetemi lelkészi referens, a találkozó főszervezője számolt be. – A KELET kitűnő találkozási pont azon egyetemista fiatalok számára, akik az országban, valamint a határon túl működő valamely katolikus egyetemi lelkészég közösségének tagjai. Fontosnak tartjuk, hogy a fiataloknak időt és teret biztosítsunk arra, hogy megismerjék egymást, megosszák egymással tapasztalataikat arról, hogy keresztény emberként hogyan állják meg a helyüket az egyetemista mindennapok kihívásai közepette. A KELET-en számos programot kínálunk számukra: közösségépítő játékok, dicsőítés ifjúsági énekek kíséretében, farsangi bál, közös szentmise, valamint fakultatív programok Debrecen városának felfedezésével. Az együtt töltött idő egyik különleges eseménye lesz a Szólj be a papnak! című program, melynek során ökumenikus kereteken belül hívjuk párbeszédre a fiatalokat és az egyetemi lelkészeket. A hétvége folyamán az egyetemisták egy komoly szakmai programon is részt vehetnek. Az Egyházi Fejlesztők csapata egy félnapos tréning keretében tart foglalkozást, ahol a fiatalok tovább erősödhetnek a felelős keresztény felnőtté válásban, kibontakoztatva a hitéletük fontos velejáróit – fejtette ki.

A KELET-re online lehet jelentkezni, melynek határideje január 30. A regisztrációs felület IDE kattintva érhető el.