Számos hiedelem kötődik az újévhez: nem ehetünk baromfit és halat, viszont lencsét és malacot annál többet, aztán a jövő évi boldogságunk hossza a rétes terjedelmében méretik azon évre. Új keletű babonák között már olyan is szerepel, hogy az autónkban tele tankkal vágjunk neki az újévnek, valamint a pénztárcánkban legyen (legalább egy) nagy címletű bankó. Valaki tartja, de van, aki nem is foglalkozik a babonákkal, vagy ugyanolyan napnak tekinti, mint az év bármelyikét. Azonban a Haonnak nyilatkozó három édesanya nagyon is készült, és várta a január elsejét. A történetük különbözik, az anyukák nem ismerik egymást, mégis van bennük egy közös: mindhármuknak az év első napján született meg a gyermeke. Továbbá különleges meglepetésben is részesülnek a január elsején világra jött gyermekek, mivel Petőfi Sándor születésnapja is az év első napjára esik, a Magyarországon született gyermekeket sorszámozott, névre szóló emléklappal és Petőfi Sándor összes versei című kötettel ajándékozza meg Kiskőrös városa.

Még mosogatni is volt idő

Szelezsán-Józsa Éva kislánya, Szofia pár nappal hamarabb jött a vártnál, de anyukája elmondta, számított rá, hogy nem január tizedikén, hanem korábban találkozik a kicsivel. – A számok és különleges dátumok nemcsak az én, hanem a férjem életét is végigkísérték. Decemberben már találgattunk, hogy mikor fog érkezni Szofi, és a családban többen is mondták, hogy szerintük karácsonykor vagy szilveszterkor, de én „megbeszéltem” vele, hogy ha lehet, az ünnepeket várja meg – nevetett Évi, aki 2021. december 31-én még a konyhában „telefőzte” a hűtőt, de érezte, hamarosan történni fog valami, és a női megérzés sosem csal.

Este 8-kor lefeküdtem, de alvás hiányában a férjemet megkértem, hogy menjünk le sétálni, és miközben a tűzijátékokat csodáltuk, sőt még koccintottunk is éjfélkor, a fájások egyre erősebbek lettek, így elindultunk a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára

– emlékezett vissza az édesanya, s őszintén bevallotta, hogy indulás előtt még egy tepsit elmosogatott a konyhában. Felidézte, hogy szerencsésnek tarthatja magát, mert mindenki nagyon kedves és rendes volt vele odabent, minden úgy történet, ahogy eltervezte. Mint megtudtuk, az első karácsonyuk is álomszerűen történt, az anyuka még a saját névnapját is elfelejtette. Évi elcsukló hangon megosztotta, hogy gyerekkora óta nem szerette a szilvesztert, de most már van értelme várni, Szofi első születésnapjára lufival, tortával, ajándékokkal és megszámlálhatatlan mennyiségű puszival készültek.

Az édesapa választotta a nevet

Tizenkét évvel ezelőtt bearanyozta az édesanyja, Furóné Balogh Ildikó napját kislánya születése, aki január elsején, egy esős napon jött világra. Furó Napsugár megváratta szüleit, egy pár nappal a kiírt dátum után érkezett, de szülei már december elejére várták a kislányukat. – Karácsony utánra voltam kiírva, de mindig azt mondták, hogy hamarabb fog érkezni a kis hercegnőnk. Végül is egy különleges napot választott arra, hogy végre megismerjük, és találkozzunk. Január elsején hajnal fél négykor értünk be a szülészetre, és több mint 12 óra után találkoztunk Napsugárral, aki a nevét az édesapjának köszönheti – idézte fel Ildikó.

Hozzátette, a névválasztás nem volt egyszerű, mert a férje már a gyermek fogantatása előtt megjegyezte, ha neki egyszer kislánya lesz, Napsugár lesz a neve. Ildikó a név egyedisége és a különleges csengése okán beadta a derekát, és azóta is imádja, hogy így nevezték el a kiskamasz (nagy)lányukat. – Nagyon érdekes, de ha bárki meghallja, hogy a lányom január elsején született, nem hagyja szó nélkül. Annak idején az első karácsonyunk csodaszámba ment, első gyerekes szülőként óriási élmény volt ezt megélni, hogy egy család lettünk, azóta már született egy kisfiam is, aki 2 és fél éves, így lett igazán kerek a világunk – emlékezett vissza Ildikó, majd arról beszélt: Napsugárnak szinte minden évben kétszer ünneplik meg a születésnapját, és ez idén sincs lesz másképp. – Éjfélkor koccintunk az új évre, majd amióta ő is fennmarad velünk, érkezik az első torta, és a szilveszteri buli a barátokkal hirtelen szülinapiba csap át. Majd délután érkezik a család, a rokonság, megtelik a ház, és együtt köszöntjük fel egy másik tortával a hercegnőmet – mosolygott Ildikó.

Szoros kötelék

Izgatottan várta Linszter-Balla Jennifer az első gyermeke érkezését, és nem is gondolta, hogy átcsúszhatnak újévre, sőt majdnem az ország első babájaként látta meg a napvilágot Linszter Szofia Izabella. – Szilveszterkor, 2020. december 31-én mentünk be reggel a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára, és azt is gondoltuk, hogy aznap meg is érkezik a baba. Azonban a kicsi Szofi úgy gondolta, megvárat minket, és mire elindultak az erősebb fájások és a szülés, már átléptük az éjfélt, és 1 óra 21 perckor megszületett a kislányunk – számolt be Jennifer.

Hozzátette, tíz éve vannak együtt a párjával, több mint három éve házasok, és nagyon várták már a kicsi Szofi érkezését. Az édesanya elmondta, a férje és lánya között nagyon szoros kötelék alakult ki, párja igazi lányos apuka, aki még azt is engedi, hogy kislánya kisminkelje. – A terhességem nem volt egyszerű a folyamatos rosszullétek miatt, de mindent felülírt, amikor először megláttam a hercegnőt. Az első karácsonyt nagy izgalommal vártuk, az ő érkezése teljesen megváltoztatta az addigi életünket, végre család lettünk. Azóta pedig körülötte forog a világunk, az első születésnapja például annyira jól sikerült, hogy Szofi két kézzel falta a tortát – mondta Jennifer. A második születésnapján áthívják a barátokat, gyerekeket és a rokonságot, illetve a szülinapi bulin lesz torta, héliumos lufi, és a ház minden kis apró zugát kicsinosítják születésnapi díszekkel.

