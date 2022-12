Nem sok szabad hétvégét hagyott a megyei önkormányzat vezetésének és dolgozóinak 2022: számos színes program megszervezésével több mint 50 ezer emberhez jutottak el idén. Úgy tűnik, hogy a lendületből nem adnak alább, és már a következő időszakra is megvannak az elképzeléseik. Az idei eredményekről és a 2023-as tervekről Pajna Zoltán megyei elnökkel beszélgettünk.

Milyen volt a 2022-es év?

Sok munkánk volt, és ez magában hordozza azt, hogy sikeresek voltunk, értve a többes szám alatt a megye településeit, civil szervezeteit és azokat a programokat, melyeket közösen valósítottunk meg.

A napokban – de az év korábbi időszakaiban is – több alkalommal adhatott át a megyei önkormányzat a településvezetőknek nyertes pályázatról szóló tanúsítványt. Milyen évet zárnak, ha a fejlesztéseket vesszük górcső alá?

A 2014/20-as európai uniós forrásoknak a megvalósítása lassan a végéhez közeledik, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program(TOP) beruházás részeként ebben az évben 42 projektet sikerült a megyében átadni. A következő évre is maradt még, hiszen vannak, akik 2023. szeptember 30-ig tudják befejezni a projektet. A rossz hír, hogy ezt követően, december 31-én zárni kell ezeket a projekteket, így aki nem készült el, az elveszíti a lehetőséget. Jó hír viszont, hogy a 2021/27-es európai uniós költségvetési ciklust már elkezdtük tervezni. Az Integrált Területi Program (ITP) módosítását februárban fogadtuk el, májusban pedig érkezett a jó hír, mely szerint a korábbi 116 milliárd forintról 127 milliárd forintra emelkedik az a forráskeret, amit hét év alatt a megye felhasználhat. 2021 végén elindítottuk a pályázati felhívásokat, így idén már arról dönthettünk, hogy milyen pályázatok valósulhatnak meg a megyében. Ez egyfajta felkészülés volt részünkről, hogy amikor Magyarország aláírja a partnerségi megállapodást Brüsszellel, és megnyílnak előttünk az uniós források, mi már kész projektekkel legyünk jelen.

Csaknem 59 milliárd forint értékű támogatói okiratot adhattunk át az önkormányzatoknak. Ez a TOP Plusz támogatás már biztosan a fejlődésünket szolgálja, a megyében a 2022-es évben összességében 81 település részesült pozitív elbírálásban. Elmondható, hogy vannak és lesznek is források, melyekkel elindulhat Hajdú-Bihar felzárkóztatása. Országosan összességében már több mint ezermilliárd forintértékű pályázatot hirdettek ki a megyei önkormányzatok, ebből a magyar költségvetés idén 400 milliárd forintot finanszíroz.

A kormány nem titkolt célja a vidék felzárkóztatása, az elmúlt években korábban nem tapasztalt fejlődés indult el a vidéki településeken. A következő ciklust figyelembe véve is várható az előrelépés e tekintetben?

Az új európai uniós ciklus fő nyertese a vidék, hiszen a kohéziós alapok forrásfelhasználásából minimum 65 százalékot az elmaradott térségek fejlesztésére kell fordítani. Ekképpen kezeljük mi is a kapott 127 milliárd forintot. Elmondható, hogy Hajdú-Bihar az ország megyéi közül a negyedik legtöbb forrással gazdálkodhat.

Az infrastruktúra fejlesztése nagy hangsúlyt kapott, de emellett milyen területekre fókuszáltak?

Nagyon sok találkozásra sort kerítettünk, a Covid után kiéheztünk arra, hogy megismerjük egymást, hogy újból legyenek közösségi rendezvényeink. A megyei önkormányzat több pályázatot megvalósított. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) részeként többek között sportágválasztó napot szerveztünk, melyen több mint ezren vettek részt; de sikeres volt a konzorciumban elvégzett összesen kilenc egészségügyi vizsgálat is, mely több mint 800 ember komplex egészségügyi szűrését tartalmazza. Léptünk egy nagyot, a vércukor- és vérnyomásmérés mellett, a látás- és hallásvizsgálaton túl már specifikus élettani szűrővizsgálatokat, így például alvásminőség ellenőrzést, arteriográfos vizsgálatot, az agy relaxációs képességének felmérését, vagy a vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztás vizsgálatát is elvégezhettük. A programban résztvevők a legmodernebb eszközökkel végzett felméréseknek köszönhetően a kezükbe kaptak egy olyan eredményt, mellyel a háziorvosnál vagy az egészségügyi ellátó rendszerben tovább léphetnek a problémák orvoslásáért.

Komplex egészségügyi vizsgálatokat szerveztek

Forrás: hbmö

Ugyancsak az EFOP projekt adott lehetőséget összesen 35, iskolai közösségekkel szervezett ügyességi csapatverseny lebonyolítására, ez a program a „Mozgásban a megye” címet viselte. Vonzó lehetőségnek ígérkezett, a diákok márkás pólót kaptak ajándékba. Az EFOP fontos eleme volt a „Maradj Hajdú-Biharban!” ösztöndíj kiírás is. A programban három év alatt már több mint 1400 fiatalnak biztosíthattunk 50 ezer forintos támogatást. Igyekeztünk a megyében élők számára színes programokat kínálni idén, sok más mellett vándorkiállítások, alkotótáborok, grafikai-, kerámia-, és kézművestáborok valósultak meg. TOP forrás tette lehetővé az Agóra Tudományos Élményközpontba szervezett látogatásainkat, mely az egyik legsikeresebb projektünk volt. 2021 májusától 2022 novemberéig csaknem 15 ezren látogathattak el ingyenesen az Agórába. A lehetőséget éppen a hatalmas sikerre való tekintettel a megyei önkormányzat 2023. február 28-ig meghosszabbította és 19 ezer főre emelte a létszámkeretet. A célunk mindezzel, hogy kinyissuk a fiatalok a számára azt a lehetőséget, amit az Élményközpont bemutat, úgy gondolom, hogy az itt eltöltött idő nemcsak emlék, hanem a pályaválasztás miatt is fontos lehet.

A fiatalok mellett gondoltunk a kultúrakedvelő közönségre is, így folytattuk a színházi programok megvalósítását. Idén 27 helyszínen több mint hatezer látogató élvezte ezt a lehetőséget. A szándékunk, hogy a vidéki településeken élőknek minél közelebb vigyük a kultúrát, de a kitelepült előadások mellett a nemrégen nyílt Csokonai Fórum lehetőségét is szeretnénk bemutatni, így Debrecenbe is szerveztünk ingyenes előadásokat. A színház mellett a vizuális élmény is hangsúlyt kapott ebben az évben a megyei önkormányzatnál, hiszen elkészítettünk tíz „Legendárium” tematikájú kisfilmet, melyek a Youtube-csatornánkon, a Hajdú-Bihar Megyei Videótárban is láthatók. A kisfilmek a megyei értékeket mutatják be, valamint erősítik a megyei identitástudatot.

A Mágnás Miskát is elvitték vidékre

Forrás: hbmö

A megyei identitás erősítése relikviákban is megmutatkozott, idén számos helyszínen lehettünk szemtanúi egy-egy korhű Bocskai-szablya megvillantásának, és láthattuk azt is, ahogyan gyermeki örömmel vesznek át megyei településvezetők egy-egy fakirakót.

Az előző évben 150 másolatot készítettünk a középkori magyar szablyából a települések összetartozásának szimbólumaként. A relikviát Hajdú-Bihar 82 településéből mostanra már több mint 70 átvehette. A szablyaátadás egyben közösségi élmény is, hiszen jellemzően az adott település egy-egy kiemelt eseményén ejtjük meg. Idén augusztusban pedig elkészültek a Hajdú-Bihar megye területéhez igazodó, a megyében található valamennyi település nevét és közigazgatási szerkezetét ábrázoló, grafikát tartalmazó kirakók is. Úgy hiszem, hogy a kirakós játék ismerős mindenkinek, ugyanakkor a megye településeinek határait kevesen ismerik ennyire.

Berettyóújfaluban, a Bihari Számadó Napokon is adtak át kirakót

Forrás: Napló-archív

Azt látom, hogy ez – éppúgy, mint a Bocskai-szablya – erősíti a megyei települések összetartozását. Ezzel pedig révbe ért az elképzelésünk, hiszen a kirakót a teljesség szimbólumaként készíttettük: ha egyetlen darab hiányzik belőle, már nem lehet teljes. Hozzátenném, azt látom, hogy az összetartozás nem csak a relikviákban él, Hajdú-Bihar településeinek vezetői egymás felé is érdeklődéssel, támogatással fordulnak.

A jelképek sorát bővítik a megyei önkormányzat kiadványai is. Reformátusok Hajdú-Bihar megyében címmel nyolcezer, Görögkatolikusok Hajdú-Bihar megyében címmel négyezer, Római katolikusok Hajdú-Bihar megyében címmel szintén négyezer, és Hajdú-Bihar Megye Legendáriuma címmel kétezer kiadvány jelent meg idén. Ezekből már több 9100 darabot átadtunk. Jövőre újabb példányokat készíttetünk a Hajdú-Bihar Megye Legendáriumából, mert igény mutatkozott rá, illetve szeretnénk elkészíteni egy Megyekönyvet, melyben a 82 település mutatkozhat be.

Az összetartozást a relikviák mellett egy projekt is erősíti, hiszen az Oxenweg egyes települések összekötésével megvalósuló értékőrzés.

Igen. A 2014/20-as időszak tervezésénél kérdések merültek föl a turisztikai pályázatok kapcsán, mert azt láttuk, hogy sok, szétaprózódott projekt áll egymással szemben. A Szürke Marhák Útja projekttel a hasonló fejlesztésekben gondolkodó településeket hívtuk össze, és mára elmondhatjuk, hogy az elképzelés sikeres. Elkészült Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Debrecen, Nádudvar, Nagyhegyes és Balmazújváros projektje, még hátra van Hortobágy vízi színpadának felújítása és megvalósítása. Az összefogás nem egyszerű, de úgy látom, hogy jól együtt tudnak működni a partnerek. Bízunk benne, hogy a jövőben ez a jó gyakorlat más önkormányzatoknak is példa lesz.

Hogyan alakultak a megyei önkormányzat nemzetközi pályázatai idén?

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2022-ben partnerként kettő, az Interreg Europe Program által támogatott (EUREGA, OUR WAY), kettő, az Interreg Central Europe Program által támogatott (DelFin, Healing Places), illetve egy, a COSME Program által támogatott projektet (Local Food Chains) zárt le; kettő Interreg Europe Programból társfinanszírozott projektet valósít meg (RENATUR, SinCE AFC,), egy Európai Bizottság és Parlament által gondozott (Europe Direct Hajdú-Bihar Iroda), illetve egy COSME (SOCRATES) projektben vesz részt. Társult partnerként támogatja továbbá a RIS4DANU Horizon Europe projekt megvalósítását. Így jelenleg összesen öt nemzetközi projekt megvalósításában működik közre. Továbbá 2022-ben öt nyertes nemzetközi pályázatnak köszönhetően több, mint 300 millió forint kerülhet a fa alá. Ezen új pályázatok tématerületei a régiók energiaimporttól és fosszilis energiától való függőségének csökkentése, valamint energia-önellátottságuk és a megújuló energia részarányának növelése a regionális szakpolitikák fejlesztésével; a vidéki régiók kapacitásbővítése közösségek bevonásával; van projekt, mely a területi egyenlőtlenségek csökkentésére koncentrál a fenntartható turizmus és a területfejlesztés területén; van, ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére vonatkozik; míg akad, mely az intelligens falvak átmenetét segítő vidéki innovációs ökoszisztémák modelljének kidolgozását segíti. A pályázatok egyfajta szemléletváltozást is eredményezhetnek majd, a közös munka révén tudásimportot kapunk. Információnk lesz arról, hogy bizonyos kérdésekre más országokban milyen válaszokat keresnek, így bízom benne, hogy a pályázatok haszna hosszú távon is érezhető lesz.

Milyen tervekkel néznek a következő esztendőre?

Nem sok szabad hétvégénk volt ebben az évben, a rendezvények lekötötték a megyei önkormányzat vezetésének és dolgozóinak munkáját. Nagy energiát fektettünk a 2022-es évbe, de amikor ott voltunk egy-egy megvalósult rendezvényen és láttuk, hogy van értelme a tevékenységünknek, akkor azt mondtuk: a következő évet újabb, talán még nagyobb lendülettel kezdjük. Most decemberben megszülettek azok a kormányhatározatok, melyek révén az úgynevezett foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési paktum keretében újabb 600 millió forint támogatást kap a megyei önkormányzat a Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával, így több mint 500 főnek tudunk majd munkaerőpiaci támogatást adni. Ezt szeptember 30-ig még szeretnénk elvégezni. Továbbá a „Hajdú hagyományok nyomában” program keretében 312 millió forintot kaptunk, a program folytatásának tervezése már folyamatban van. A tervek szerint jövő őszig mintegy 300 rendezvényt valósítunk meg mindent korosztályt megszólítva. Szeretnénk oktató, tájékoztató előadásokat lebonyolítani, de sok más mellet látványos videó mapping is készül majd tíz megyei önkormányzat épületének homlokzatára.

Elnök úr, hogyan összegezné a 2022-es évet?

Együttműködő közösséggé alakultunk a települési önkormányzatokkal, szinte baráti kapcsolatot ápolunk. Fontos ugyanakkor kiemelnem, hogy mindez csak úgy működik, ha van bizalom egymás iránt, és megbecsüljük egymás munkáját. Sikereket értünk el, és úgy gondolom, hogy az eredményekhez hozzájárult, hogy a fejlesztések megtervezésébe bevonjuk a településeket, a javaslatok alapján születnek meg a stratégiák, a felhívások. Az uniós és a hazai források minden településnek biztosítják az előre lépési lehetőséget, legfeljebb egészséges versengés van a települések között. Elmondható, hogy sokat gyarapodtunk, de szeretnénk még előrébb jutni a jövőben, és ehhez minden reményünk meglehet.

Bucsi Bernadett Ildikó