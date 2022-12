Berekszászi Balázs egész fiatal korában szüleivel együtt elköltözött Körösszegapátiból, de azóta sem feledkezett meg a településről, ahonnan ősei származnak, ahol nagyszüleit és szüleit is eltemették. A Fóton élő magánvállalkozó évente legalább két alkalommal elutazik a Sebes-Körös menti községbe, ekkor ellátogat a temetőbe, koszorút helyez el szerettei sírjánál. Vitéz nagyapja iránti tiszteletét úgy is kifejezi, hogy ottléte alatt kitűzi a vitézi rend zászlóját. Legutóbbi látogatásakor a zászló mellé egy általa készíttetett lélekharangot is hozott, majd azt felállítva megszólaltatta az elhunyt rokonai, ősei és barátai emlékére. Idén is megtartotta jó szokását a fóti férfi, és ezúttal magával hozta fiát is, mert azt szeretné, ha ő is ápolná a család hagyományát, nem szakítaná meg kapcsolatát a településsel.

Berekszászi Balázs egy másik cselekedetével is kifejezi ragaszkodását szülőfalujához. Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel adományt hoz Körösszegapátiba. Mint ruhakereskedő magánvállalkozó, lehetősége kínálkozik felsőruházatot és sok más hasznos használati eszközt hozni magával ajándékként. A nagy mennyiségű ruházatot a helyi református egyházközségnek ajándékozta eddig is és most is. A karácsonyi ünnep közeledtével aktuálisnak vette azt, hogy a gyermekeknek könyveket és csokoládét is hozott.

Dr. Szabóné Kurucz Tímea helyi református lelkész megköszönte a településről elszármazottnak az ajándékot, és elmondta, hogy az adomány nagy részét értékesítik, a befolyt összegből a helyi óvodás és iskolás gyermekek karácsonyi ajándékozását fogják megoldani. Az adományozó pedig megígérte, hogy amíg teheti, támogatja szülőfaluja valamelyik közösségét.

Vmirjáncki József