A program Csökmőn kezdődött, majd Biharkeresztesen, Kabán, Esztáron, Hajdúsámsonban, Püspökladányban, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, valamint Berettyóújfaluban is voltak több napon át zajló szűrések, melyekre az adott projektekben szereplő 44 településről érkeztek a vizsgálatokra. Összesen csaknem 900 személy vett részt az egészségfejlesztő programon, melyben egyebek mellett szerepelt alvásminőség-ellenőrzés, arteriográfos vizsgálat, az agy relaxációs képességének vizsgálata, de megnézték a szakemberek a vázizomzat kapillárisaiban történő oxigénfogyasztást, valamint volt tüdő és szív vizsgálat, vérnyomásmérés, EKG készítés, látás- és hallásvizsgálat, vércukormérés és pajzsmirigy vizsgálat is – tudatta a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat szerdai közlésében. A résztvevők vitamin egységcsomagot is kaptak.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósult úgynevezett Konzorciumi Egészségügyi Vizsgálatok célja az volt, hogy olyan komplex egészségmegőrző, prevenciós szolgáltatásokat vigyen a településekre, melyek eddig kevésbé voltak elérhetők. Így a program nemcsak az egészségfejlesztést szolgálta, hanem az egészségegyenlőtlenség csökkentését is.