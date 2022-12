Ha sorra vennénk, mi mindentől lehet megcsömörni a szeretet ünnepe előtt és alatt, bizonyára terjedelmes lista alakulna a végére. Az első adventi gyertya lángja jobbára már hangulatot keltő ünnepi díszbe öltöztetett tereken, intézményekben lobban fel, a karácsonyi dallamok ettől a jeles pillanattól egészen négy héten át, az ünnepi lakoma tálalásáig kitartanak. Tervezés, vásárlási körút, adventi vásár, újratervezés váltja egymást december elejétől a Megváltó megszületéséig.

Az év utolsó havának dereka valamiféle pluszenergiával érkezik minden évben, s talán ennek köszönhető, hogy fáradhatatlan bevásárlótúrázók és izombajnok szatyorcipelők lepik el a plázákat. A küldetésük ismert: minden a fa alá kerülhessen idejében.

Mindennek tükrében, négy hét intenzív karácsonyi láz még a legfanatikusabbaknak is elegendő kell, hogy legyen, gondolnánk. Vagy mégsem?

Szilveszterre hangolva

Karácsony végével tettünk egy kört a cívisvárosban, hogy megtudjuk, más is megtelt-e már a szeretet ünnepével.

A debreceni főtér fabódéinak nagy részétől már búcsút vehettünk. A Kossuth téren, a Piac és a Csapó utcákon, valamint a Dósa nádor téren mintegy 90 faház és stand várta az érdeklődőket az adventi időszakban, ezekből már csak néhány áll. Azok is mind a szilveszterre hangolnak, hiszen a kerámiamécseseket felváltották a dudák. A karácsonyi nóta sem szól már, de ahogy elnéztük, egy forralt bor anélkül is lecsúszik.

A most szülinapos gyerekek kétszer kapnak ajándékot

Forrás: MW-archív

A Csapó utcán ugyan már nyoma sincsen a karácsonynak, az ottani beváráslóközpontban még messze nincsen vége az ünnepi láznak. Belépve a hatalmas épületbe, Mariah Carey azonnal visszarántott az elmúlt négy hét hangulatába, és még felocsúdni sem volt idő: a hömpölygő embertömeg időutazásra invitált. Az üzletek, éppúgy, mint karácsony előtt, vásárlóktól voltak zsúfoltak. Lépést tartva a sietős léptű tömeggel, a műszaki áruház felé vettük az irányt, pont ahogy – nem meglepő módon – a legtöbben tették. Az információs pult előtt libasor, sorra pecsét került az új kávéfőző, hajvasaló, okostelefon vagy világítós billentyűzet jótállási papírjára. Türelmetlenséget nem tapasztaltunk, bár nem is váratták sokáig a vevőket az egyenpólós munkatársak.

Ajándékra váltják Deákot

Odabent többeket megkérdeztünk arról, hogy a bejglikómát miért éppen a műszaki cikkek között pihenik ki. Megtudtuk: az általunk megkérdezettek közül senki nem reklamálni érkezett, helyette a karácsonyra kapott boríték tartalmát költötték el. Egy fiatal férfi például elmondta, hogy Németországban él, és csak karácsonyra utazott haza a családjához. Mivel a nagyszülőktől pénzt kapott, még az újabb határátlépés előtt megszabadul a forintoktól, átváltva ugyanis az kevesebbet ér.

Olyan is van, aki egy ajándékba kapott telefon tartozékaiért állt sorba, míg mások csak úgy, nézelődni tértek be az üzletbe. Amikor az utóbbi tábort erősítőktől megkérdeztük, miért nem egy nyugodtabb időpontot választottak ehhez az kikapcsolódáshoz, többen azt mondták: most vannak szabadságon, és szerintük mindegy is mikor jönnek, hiszen itt mindig tömeg van.

A Péterfia utcai áruházat is szemügyre vettük, ott már lényegesebben kevesebb vásárlóval találkoztunk. Az ünnepek előtt zsúfolt könyvesboltban most csak egy-két ember lézengett, a játékbolt viszont most is népszerű volt. Meglepetésünkre, hiszen a legkisebbek Jézuskája nem késhetett – gondoltuk –, és egy anyuka szerencsére meg is nyugtatott bennünket: a két ünnep között világra jött gyermekének születésnapi ajándékát kutatja most föl.

BBI