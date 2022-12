A Belügyminisztérium és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 2022 szeptemberében írt ki videópályázatot művészeti szakközépiskolás tanulóknak. Olyan, a közösségi médiában is megjeleníthető kisfilmekkel lehetett pályázni, amelyek felhívják a fiatalok figyelmét az Elf Bar veszélyeire, továbbá azt is megjelenítik, hogy a kortárs közösség elítéli az Elf Bar használatát – számolt be a Világgazdaság honlapja.

A gimnazisták olyan, a kortársaiknak szóló kisfilmeket készítettek, amelyekben az Elf Bar veszélyeire hívták fel a figyelmet, valamint arra, hogy az illegális termék használata nemcsak egészségtelen, de ciki is.

A díjátadón dr. Biró Marcell, a hatóság elnöke – egyebek mellett – hangsúlyozta, hogy elsősorban a fiatalkorúak egészségének a védelme a fő feladat az Elf Bar elleni küzdelemben. Szólt arról is, hogy Magyarország több mint tíz éve aktívan harcol a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáért és a nemdohányzók védelméért.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár megköszönte a tanulók és a felkészítő pedagógusok munkáját, akik nélkül a pályamunkák nem jöhettek volna létre.