Tájékozatlanságból fakadó, rosszindulatú bejegyzésben támadta meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatát Varga Zoltán országgyűlési képviselő Facebook-oldalán. Állításával ellentétben a CATL rendelkezik a szükséges engedélyekkel a Déli Gazdasági Övezetben jelenleg is zajló tevékenységéhez – olvasható a debreceni polgármesteri hivatal csütörtöki közleményében.

Hozzáteszik: Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője egykor Debrecen közgyűlésének is tagja volt önkormányzati képviselőként, ennek fényében különösen megdöbbentő és felháborító, hogy ellenőrzés nélkül oszt meg téves információkat, amelyekkel alaptalanul kelt feszültséget a debreceni polgárok között, és próbálja lejáratni a várost. Mint az a közleményben olvasható, Varga Zoltán azt állítja, hogy a Déli Gazdasági Övezetben építkező CATL jogszabályt sért: „a gyár építési engedéllyel biztosan nem rendelkezik, hiszen a szakhatósági engedélyeztetési eljárásokhoz szükséges dokumentációt is alig két hete nyújtotta be a kínai CATL gyár menedzsmentje!”

A valóság azonban az, hogy Varga Zoltán az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ír, amelynek semmi köze a földmunkák megkezdéséhez szükséges építési engedélyezési eljáráshoz. Ennek értelmében a terület előkészítésére, a tereprendezésre és négy üzemépület mélyalapozási munkáira a vállalat már érvényes kormányhivatali engedéllyel rendelkezik – áll a polgármesteri hivatal közleményében.