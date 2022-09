Papp László polgármester elmondta: az előző héten a Debreceni Vagyonkezelő Holding vezetője – a DV igazgatóságának felhatalmazása alapján – egy ingatlanértékesítésre vonatkozó előszerződést írt alá, ami akkor lesz hatályos, ha a közgyűlés elfogadja az éppen tárgyalt napirendi pontot (elfogadta – szerk.) Barcsa Lajos alpolgármester pedig protokolláris jelentőségű támogató záradékkal látta el a dokumentumot. A szóban forgó területre épülne a CATL első üteme, az ingatlaneladás a korábbi gyakorlathoz hasonlóan történik, mint például a BMW vagy a Vitesco cég esetén.

A polgármester szavaiból az is kiderült, hogy két alkalommal tájékoztatták a képviselőket a tervezett beruházás vízügyi és környezetvédelmi vonatkozásairól.

Az ellenzéki felszólalók szerint bár a szakemberek korrekt információkat adtak, számos kérdés továbbra is tisztázatlan, Jánki József (DK) úgy vélte, az egyeztetés „bábelőadás” volt. – Önök minket egyszerűen beszorítottak abba a zsákutcába, hogy csak tiltakozni tudunk, mert nem tudunk a beruházásról semmit – mondta Illyés János (Civil Fórum Debrecen Egyesület) a városvezetőknek. – Továbbra sem ismert, mi történik a lítium megérkezésétől a késztermék kiszállításáig. Legalább betekintést szeretnénk kapni majd a működésbe – mondta, és javasolta a CATL németországi gyárának meglátogatását, amitől a polgármester nem zárkózott el. Papp László arról beszélt, hogy a technológiai folyamatokkal kapcsolatban két megbeszélést is tervez, és hogy a közvélemény számára is érthető formában igyekeznek majd tájékoztatást adni, többek közt az igen szigorú engedélyezési eljárásról.

Lakossági fórumokat tartanak, terveik szerint meghívják Debrecenbe a Magyar Akkumulátor Szövetség képviselőit konzultációra, továbbá a CATL is bemutatná azon folyamatokat, melyek publikusak.

– Jelen állás szerint kielégíthető a vízigény a debreceni iparfejlesztésekhez. Ezt a képet színesíti, hogy az egyik, a Déli Gazdasági Övezetben (DGÖ) már gyárát építő befektetővel előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a tisztított szennyvíz (szürke víz) felhasználásáról. Célunk, hogy minél nagyobb mértékben tehermentesítsük mind a felszín alatti, mind a felszíni vizek használatát. A mérnökeink nagyon komoly munkát végeznek, a kezdeményezés is tőlük érkezett, hogy nézzük meg, van-e lehetőség a technológiai folyamatokban tisztított szennyvizet alkalmazni. Közel vagyunk az áttöréshez – tudatta a polgármester, hangsúlyozva, hogy ha a szürke vizet nem vonnák be, akkor sem érnénk el a 80-as évek vízigényét.

Jánki József azt mondta, késő van a társadalmi egyeztetéshez.

Egy internetes lap cikkét idézte, mely szerint a CATL-nak nem jó a tisztított szennyvíz, csak a tiszta víz. – Palkovics László miniszter májusban azt nyilatkozta, hogy az ipari szükségletek felülírják a környezetvédelmi szempontokat. Most kinek higgyünk? – kérdezte.

– Debrecen város nem vállal garanciát arra, hogy a gyárnak meg kell épülnie. Eltérően a BMW-megállapodástól, itt nem vállaltunk kötelezettséget a közművek kialakítására sem. Semmiféle ipari szükséglet nem írja felül a környezetvédelmi szempontokat Debrecenben – hangsúlyozta a polgármester. Emlékeztetett: a hazai környezetvédelmi szabályok megfelelnek az uniós és a német előírásoknak. – Minden ipari létesítménynek van környezetterhelése, de nem lehet környezetszennyező. Ennek betartatásáról a kormányhivatal, a hatóságok és az önkormányzat együtt fognak gondoskodni – jelentette ki. – Ahogy a BMW érkezése 2-3 lépcsőfokot emelt a város gazdasági erején, a CATL még nagyobb jelentőségű lesz.

A 2015-ben indított gazdaságfejlesztési folyamatnak a legnagyobb erénye az, hogy a 21. század megkerülhetetlen iparágai tették le a pillérüket itt, és ennél fogva Debrecen is megkerülhetetlenné válik, az energiatárolás és elektromobilitás egyik európai központjává.

Ugyanakkor látható, hogy nem vált egysíkúvá a debreceni gazdaság, a beruházók a világ különböző nagy gazdasági erőközpontjaiból érkeztek, nagyon jelentős amerikai, német, távol-keleti tőke van Debrecenben – mondta. Arról is beszélt, hogy a jövőben stratégiai terület lesz az energiatárolás, mely a háztartásokban is helyet kap majd.

– Ma még a szakhatóság sem ismeri a technológiai folyamatot, akkor tudjuk meg, mi az, amikor megkapja a gyár az építési engedélyt. Jogosan félünk attól, hogy mi is történik majd konkrétan. Debrecen önkormányzatának ráhatása talán már túl van azon, hogy beleszólhassunk a gyár építésébe – vélte Madarasi István (MSZP). Azt javasolta, a város ragaszkodjon ahhoz, hogy az üzemeltetés során is monitoringozza a mindennapos működést.

Papp László emlékeztetett: a cégnek Németországban működő üzeme van, az ottani környezetvédelmi hatósági eljárás megismerhető, e szigortól Debrecen sem fog eltérni.

A tisztított szennyvízből várhatóan bevétele lesz a városnak. Az ipari parkokba betelepülő cégektől beszedett iparűzési adó folyamatosan jelentkezik az önkormányzat bevételében, és ha beindul az újabb, nagy gyárakban a termelés, például a CATL-nál tervezetten 2025-ben, az is jelentkezni fog majd. – Ezekkel a beruházásokkal a jövőnket építjük – tette hozzá.

– Ha a technológiai folyamatokat még nem is, de egy dolgot ismerünk: a jogszabályokat, amiket nyilvánvalóan a CATL-nak is be kell tartania. Az engedélyeztetési eljárás kellő nyilvánosságot kap majd – fűzte hozzá Barcsa Lajos alpolgármester.

– A szakemberektől kapott tájékoztatás rendben volt, de mindig hangsúlyozták, hogy a jelen tudásuk szerint beszélnek – idézte fel Vaszkó Imre (DK). – Az előrejelzések szerint 2050-re a világ népességének több mint a fele súlyos vízhiánnyal küzd majd. Az, hogy a 80-as évek ipari termeléséhez hasonlítják a DGÖ igényeit, nem helytálló. A gödi gyárban is betartották a szabályokat, mégis szennyeződött a talaj – mutatott rá.

– A debreceni vízmű vezetője egyeztetett az ottani vízüggyel, s kiderült, valójában a szennyezés bőven határérték alatt van. Debrecen környezetében van elég víz.

Egyébként, ha valami extrém helyzet állna elő, meg van határozva, milyen sorrendben kell lekapcsolni a fogyasztókat; elsők a nagy ipari cégek, és a lakosság helyzete a legkedvezményezettebb.

A nagy vízfogyasztók éppen ezért alaposan megnézik, hova építkeznek! A Civaqua porgram, melynek egyébként semmi köze az ipari fejlesztésekhez, a város vízháztartását – egy nagy kapacitású csatornarendszer kiépítésével – érdemben javítani fogja – reagált a polgármester.

Papp Viktor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője annyit tett hozzá, hogy az építési engedélyezési eljárás része a technológiai folyamatok bemutatása külsős, akkreditált szakértők bevonásával. – Mi sem akarunk környezetszennyező beruházást Debrecenbe – jegyezte meg.

A testület által megszavazott előterjesztés szerint a DGÖ területén található egy kialakítandó, „beruházási célterület” megnevezésű, 105 hektár területű ingatlan, mely 41 darab ingatlanból alakul ki. Ezek között található négy, ami jelenleg még a Magyar Állam tulajdona. Az önkormányzat kezdeményezte ezen ingatlanok tulajdonjogának megszerzését, melyre vonatkozó döntések előkészítése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél folyamatban van. A telekalakításban részt vevő további ingatlanok az Önkormányzat, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és Cívis Ház Zrt. tulajdonában állnak. A szóban forgó, kialakítandó ingatlan mintegy 40 százalékos tulajdoni hányada az önkormányzaté, 60 százaléka a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-é. (A Cívis Ház Zrt. egy másik helyrajzi számon fog ingatlant szerezni.) A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. az ingatlant a közeljövőben újabb munkahelyteremtő beruházás megvalósítása érdekében kívánja értékesíteni. Erre tekintettel a terület önkormányzati tulajdoni hányadát (42,8 hektár) meg kívánja vásárolni. Az ingatlanforgalmi szakértők a forgalmi értékét 1 milliárd 563 millió 437 ezer 350 forintban állapították meg, amelyben már figyelembe vették többek köz az átminősítés adminisztratív költségeit, a földvédelmi járulék összegét, a talajvédelmi terv elkészítésének a költségét is. A fenti induló licitár megjelölésével versengő ajánlatkérés útján értékesítik a területet, az eljárásban a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. vesz részt.

