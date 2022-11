A felsőoktatási intézmények 2023 februárjában induló állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzéseire november 15-én éjfélig lehet jelentkezni. Ehhez kapcsolódóan tartottak duális fórumot Debrecenben, a Böszörményi úti Campuson kedden.

Az egyetemen új informatikai rendszert alakítottak a duális képzéshez kapcsolódóan. Így a felvételi eljárás már két lépésből áll:

az egyetemi jelentkezést követően egy adott céghez is jelentkezhet a hallgató a napokban bevezetendő rendszeren keresztül.

Ez egyúttal egyfajta kiválasztási folyamat is, hiszen önéletrajz-feltöltésre is lehetőség lesz. – A duális képzések célja, hogy a hallgató a vállalatnál eltöltött ideje alatt szakmai tapasztalatot, továbbá az egyetemi tudását gyarapítva mesterszakos oklevelet szerezzen, és akár azonnal munkába is állhasson – hangzott el a tájékoztatón. A Debreceni Egyetem 64 vállalati partnerrel rendelkezik, ebből jelenleg 33 szervezet keres aktívan hallgatókat. A vállalatoknál teljes értékű munkavállalóként hallgatói munkaszerződéssel tudnak dolgozni a diákok a nappali képzés elvégzése mellett. Az egyetemi oktatás a vállalati gyakorlattal párhuzamosan zajlik, a hallgató három napot tölt az egyetemen, kettőt pedig a partnercégnél. A modell lényege, hogy a hallgatók folyamatosan részt vesznek mind az oktatási intézmény, illetve a cégek életében is. Mint megtudtuk,

duális rendszerben több mint 50 hallgató tanul jelenleg, de az érdeklődés egyre nagyobb.

A tájékoztatót követően prof. dr. Fenyves Veronika, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja részletesen bemutatta az új felvételi rendszer sajátosságait. A fórumon a vállalati és hallgatói tapasztalatokon túl a képzés sajátosságairól, valamint a jelentkezés módjáról, feltételeiről is hasznos információkat kaphattak az érdeklődők.

Panyiczki-Berényi Viktória