Közterületi használati díjat vet ki a közvilágítást biztosító lámpatesteket hordozó villanyoszlopokra a polgári önkormányzat – erről határozott a képviselő-testület november 24-ei ülésén. Tóth József polgármester tájékoztatása szerint az adót január 1-től tervezi bevezetni az önkormányzat, és a településen lévő 1093 darab lámpás villanyoszlop közterülethasználati díjából havonta mintegy 6 millió forint bevételre számít a városvezetés.

Ez fedezi a közvilágításnak az energiaár emelkedéséből származó többletköltségét.

– Megvizsgáltuk a takarékossági lehetőségeket, de a rendszerünkben már nincs benne a spórolás, hiszen a közvilágítást alkonyat- és virradatkapcsolóval működtetjük, este 10 óra után pedig csökkentett fényerővel világítanak a lámpák. Lehetőség lett volna arra, is, hogy minden második vagy minden harmadik lámpa adjon csak fényt, ám ez szóba sem jöhetett, hiszen ez közlekedésbiztonsági kérdést is felvet, továbbá nem érhető el vele olyan összegű megtakarítás, mint amennyi a közterülethasználati díjból befolyik majd – részletezte a döntés előzményeit a városvezető, aki beszélt a határozatuk hátteréről is. – Ismerve az önkormányzatok helyzetét, nincs más választásunk, mint megszólítani az áramszolgáltatót, vállaljon közösséget velünk, fogyasztókkal. Nekik sem jó, ha a közvilágítást korlátozzuk, lekapcsoljuk, ők is, mint mindenki más, fizessenek az általuk tartósan lefoglalt és használt közterületért.

Tóth József elmondta azt is, hogy Vas megyéből már megkeresték őt önkormányzati vezetők, hogy a polgári döntést adoptálják a saját rendszerükre. A képviselő-testületi határozat jogszerűségét még megvizsgálja a megyei kormányhivatal, és ha a határozatban nem talál kivetnivalót, akkor azt bevezethetik.

