2018-ban a kiemelt övezetek, majd 2020-ban a mélygarázsok tarifáját emelték Debrecenben, egyébként az elmúlt években nem nyúltak a parkolási díjakhoz, ellenétben sok más várossal – emlékeztetett elöljáróban Papp László polgármester a csütörtöki közgyűlésen a vonatkozó előterjesztés vitájában. Elmondta, a fizetős övezetbe való bevonás néhány utcát érint és az ott lakók kérésére történik.

Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen Egyesület) azt kérdezte, a Future of Debrecen programhoz hogyan illeszkednek az elektromos autókkal kapcsolatos megszorítások. (Megszűnik a zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek azon kedvezménye, hogy a várakozóhelyeket, valamint az önkormányzati elektromos töltőállomásokat díj megfizetése nélkül használhatják – a szerk.)

– Szerintem a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása érdemben nem befolyásolja az elektromos autópiac növekedését, vagyis nem ez alapján vásárolnak villanyautót az emberek. Ugyankkor ezek a legnagyobb értékű autók közé tartoznak, az pedig furcsa, hogy a legértékesebb járművek mentesülnek a parkolási díj alól. Az önkormányzatok fokozatosan kivezetik a zöld rendszámos autók parkolásidíj-mentességét, ezt tesszük mi is. Az előterjesztésben foglaltak a Future of Debrecen stratégiát nem befolyásolják – válaszolta Papp László polgármester.

Nyikos István, a DV Parking Kft. ügyvezetője úgy véli, a tarifaváltozásból eredően a parkolási szokások jelentősen nem alakulnak át, az áremeléstől pedig bruttó 120 millió forint bevétel növekedést várnak. Az újonnan bevonásra kerülő területek 180 plusz parkolóhelyet eredményeznek, és nem jelentős, mintegy 10 millió forintos nagyságrendű plusz bevételt. – Ennél fontosabb az elektromos járművek parkolása, töltése. 2021 végén Magyarországon mintegy 40 ezer zöld rendszámos autó volt, főleg a nagyvárosokban és környezetükben. Debrecenben végeztünk egy felmérést, ami szerint ezek az autók a fizetős helyekre beállva napi átlag 179 parkolót foglalnak el, és nem néhány órára, hanem reggeltől estig. Ez parkolási díjban bruttó 100 millió forintos nagyságrend évente, plusz eddig ingyen tölthettek, ami 25 milliós költség éves szinten. A város központi részén jelentős parkolóhely hiány van, és ezen belül ezek a járművek folyamatosan foglalják a helyeket – mondta.

Kőszeghy Csanád Ábel (független) túlzónak érezte, hogy a zöld rendszámos autók parkolása évi 100 millió forintos tételt jelentene, és egy egészen más jelenségre hívta fel a figyelmet. – A zöldek a parkolók 3 százalékát, míg a mozgáskorlátozott igazolványnal parkolók a 10 százalékát foglalják el. Ez utóbbi szám sokkal súlyosabb, úgy, hogy tudjuk, sok a visszaélés ezen a téren. Ez sokkal nagyobb kiesés a város költségvetésében, mint zöld rendszámos járművek parkolásának támogatása, amire továbbra is szükség van, ha nem is a mostani formában. Debrecen az elektromosgépjármű-gyártás fellegvára lesz; nem értek egyet azzal, hogy éppen mi követjük a többi város példáját a bevételnövekedés reményében. Azt javaslom, ne az egész városban szüntessük meg a zöld rendszámos ingyenes parkolást, hanem csak a kiemelt övezetben. Azzal egyetértek, hogy a töltésért fizessenek – mondta a képviselő.

– Nem misztifikálnám a zöld rendszámos autózást, annak idején, amikor ez a hullám elindult az országban, az volt a szándék, hogy különböző eszközökkel mozdítsuk elő az elektromos járművek népszerűbbé válását. Mostanra indokolt, hogy ezek is vegyék ki a részüket a terhekből – jegyezte meg Papp László.

Madarasi István (MSZP) a módosítás „szellemiségét” kifogásolta. – Az rendben van, hogy a töltésért fizetni kell, de a parkolás más kérdés, azt fokozatosan kellene kivezetni. Főként cégek nevén vannak ilyen járművek, magánszemélyek nevén jóval kevesebb, ezért azt javaslom, legyen olyan bérleti konstrukció, hogy az állandó lakcímmel rendelkező debreceniek zöld rendszámmal 2023-ban még ingyenesen parkolhassanak. Ha túl sokan lesznek, majd akkor megszüntetjük ezt a kedvezményt – tette hozzá.

Gondola Zsolt Zoárd szerint a kérdés szimbolikus is, érinti a Debrecenről kialakult képet, amit „20 millió forintért odabdobnak”. Az előterjesztést szakmailag megalapozatlannak mondta. Azt kérte, vegyék le a napirendről, és alaposabb előkészítés után szavazzanak róla.

Az ellenzéki javaslatok meggyőzőek voltak; az előterjesztést végül azzal fogadták el, hogy a decemberi közgyűlésen ismét a képviselők elé kerül az elektromos autózás kérdése.

Nem csak a parkolási díj

Jövő év január elsejétől – a DV Parking Kft. javaslatára – a díjfizetési övezetbe vonják az Eötvös utcának a Rákóczi utca és Maróthi György utca közötti szakaszát; a Pereces, Ötmalom, Domb és a Monti ezredes utcákat, valamint a Serház utca és a Füredi út felőli zsákparkoló területét. A következő év elején emelkednek a parkolódíjak: az I. zónában 540 forintra, a II. zónában 400 forintra, míg a III. zónában 180 forintra változnak az óradíjak. Mindezekkel párhuzamosan a jegyek és bérletek mintegy 15 százalékkal drágulnak.

A parkolási díj emelésén túl a felszíni parkoló automatákban és a mélygarázsokban, parkolóházakban használatos chipkártya elvesztése, illetve használójánál történő meghibásodása, vagy megrongálódása esetén nettó 2500 forintról nettó 5 ezer forintra emelkedik a csere díja. A mélygarázsokban és parkolóházakban a parkolókártya elvesztése esetén fizetendő pótdíj 5 ezer forintra nő. Megszűnik a zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek azon kedvezménye, hogy a várakozóhelyeket, valamint az önkormányzati elektromos töltőállomásokat díj megfizetése nélkül használhatják. Ezen 9 töltőállomás a DV Parking hasznosításába kerül, a használati díjait a cég határozza meg majd. SzT