Néhány éve indult el a DKT Csere-Bere Facebook-csoport, aminek egyik legfőbb célkitűzése: a megunt használati tárgyaink ne kallódjanak el, ne dobjuk ki azokat, amiket meguntunk. Így a környezetet sem terheljük, és akár még másnak örömet is szerezhetünk.

Lenner Ádám, a Debreceni Környezetvédelmi Társaság tagja a Haon megkeresésére elmondta, hogy több mint 46 ezer tagjuk van, ebből pedig az elmúlt pár hétben 41 ezren aktívak is – ez a szám magáért beszél. Mint kiemelte, megközelítőleg 20 ezer bejegyzés született csak szeptemberben. Minden nap egyenlően népszerű, és ha órára lebontva nézzük, akkor 20 óra magasságában használják a csoportot a legtöbben.

Lenner Ádám hangsúlyozta: mindig is szorgalmazták a kertészkedést, így bízik abban, hogy egyre több udvar alakul át gyümölcsfákkal és veteményessel bővelkedő térré

Forrás: Napló-archív

– Mindig van, aki pénzért akar cserélni. Ha nem is nyíltan teszi ezt, hanem privátban, általában eljut hozzánk az információ, és akkor történik az időszakon némítás, figyelmeztetés. Ha ezek után is szabályellenesen cselekszik, akkor pedig végleg tiltjuk az illetőt. Társadalmunkról is egy részletes, valós képet kapunk a csoport által – hangsúlyozta. Hozzátette: nagy öröm, hogy ilyen sok termék cserél gazdát, ezzel is meghosszabbítva a tárgy életét. Ez zöld tett a javából.

Élelmiszert cserélnek tárgyakra

Lenner Ádám megjegyezte, szabályzatuk szerint romlandó dolgokat felajánlani nem lehet. Fontos, hogy csak tartós élelmiszer lehetséges. Eddig is sok ilyen jellegű kérés volt, jelenleg is sok van.

– Azt nem tudom, hogy ebből mennyi a jelenlegi helyzet miatt tett felajánlás. Tény, hogy jelentősen drágult az élelmiszer, melynek több oka van, egyik fő a példátlan idei aszály is, és erre még rámegy az infláció is. Fontos kiemelnem, hogy mindig is szorgalmaztuk a kertészkedést, így bízunk abban hogy egyre több kertesház udvara alakul át gyümölcsfákkal és veteményessel bővelkedő térré, mely nem csak számunkra, embereknek kiváló, hanem a velünk osztozó élővilágnak is – fogalmazott.

Mint kiemelte, eljött az idő, hogy kicsit lelassuljunk, magunkba nézzünk. Megvizsgáljuk életvitelünket, hogy mennyire fenntartható. – Törekedni kell a Föld megóvására, és azt globálisan nem lehet, csakis a lokális kis döntések összeadódva hoznak el egy sikeres, zöld jövőt. Emberi kötelességünk harmóniában együtt élni a körülöttünk élő őshonos fajokkal – jegyezte meg.

Egy város, ország csak akkor lehet sikeres, ha megőrzi a természeti értékeit, a fajok sokszínűségét fenntartja. Erre azért van szükség, mert csak ez segíthet minket a változó környezeti viszonyok túlélésére – hallhattuk a szakember intelmét. Szerinte minél fajgazdagabb egy táj, annál jobban tud reagálni a klímaváltozás kihívásaira Nekünk „csupán” annyi a dolgunk, hogy különbséget tudunk tenni a szükségleteink és az igényeink között, nem pazarlunk, sőt, a legelhivatottabbak közvetlenül is segíthetik a fajokat etetéssel, növényültetéssel, odúkirakással .

