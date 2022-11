A cívisvárosban több ezer hajléktalant tartanak számon. A téli krízisidőszakban novembertől áprilisig Debrecenben minden szombaton református gyülekezetek, egyházi, valamint civil szervezetek főznek ételt a rászorulóknak. Az idei krízisidőszakban először a református Nagytemplom munkatársi közössége november 5-én, szombaton délelőtt készített melegételt, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség (DNRE) „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjének udvarán, ahol már több mint tíz éve főznek a hajléktalanoknak. A délután folyamán pedig csaknem 250 adag paprikáskrumplit osztottak szét a város három pontján.

A DNRE „Reménysugár” Hajléktalanok Melegedőjének nappali és éjszakai szolgáltatásait csaknem 90 ember veszi igénybe a téli időszakban. – Próbálunk olyan rászorulóknak segíteni napközben és a téli krízisidőszakban éjszaka is, akik fedél nélkül kénytelenek élni a hétköznapokban. A mostani téli időszakban több okot fogalmazhatunk meg, hogy miért is tartjuk ezt fontosnak. Nekik nincsen lehetőségük arra, hogy biztos egy tál melegétel legyen az asztalukon mindennap.

Keresztyén emberként tudom, hogy nem az istentiszteletek számában méri le az Úristen azt, hogy én nemnyire szeretem őt, hanem hogy mennyit segítettem felebarátaimon, akik itt élnek mellettem. Mi magunk is erőt meríthetünk abból, hogy segítünk az embereknek, valamint ezáltal Istenhez is közelebb kerülünk

– vélekedett Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora. Kiemelte: saját maguk vásárolták össze a paprikáskrumpli alapanyagát, de volt, aki felajánlással járult hozzá az étel elkészítéséhez.

Könnyekből sincs hiány

– 56 kg krumpli, 10 kg hagyma, 6 pár füstölt lángolt kolbász, két kiló frankfurti virsli, mindemellett a felajánlók két tábla szalonnával és 23 kg kenyérrel járultak hozzá az étel elkészítéséhez. Mégis a legfontosabb fűszer az ételben a szeretet – tette hozzá az alapanyagok sorolása közben Dancsó Zoltán, a Debreceni Református Nagytemplom lelkésze.

Hangsúlyozta, az étel mellé elengedhetetlen a forró tea, melynek az ízvilága melegséget idéz mézes, cukros, citrusos és gyömbéres kombinációjával. Dancsó Zoltán elmondta, az átmeneti szálló november elsejétől április harmincig tart nyitva, és ezzel párhuzamoson elindul a krízisfőzés is. – A téli időszakokban az emberek nagy többsége küzd a rezsi kifizetésével, küzd a mélyszegénységgel. Isten meghosszabbított keze vagyunk, segítséget nyújtunk, mindamellett azért is, hogy lássák az emberek, a Nagytemplom nemcsak egy tradicionális épület, hanem egyben szeretetközösség is – fogalmazott a lelkész. Majd egy megindító történetet osztott meg, ugyanis a tavalyi évben volt egy nagyon meghatározó élménye az ételosztáson. – Gulyáslevest főztünk, és amikor megkapta az illető a meleg ételt, potyogtak a könnyek a szeméből, és hálásan megköszönte a levest. Ennél nagyobb öröm, hogy valaki szeretettel fogyasztja el, és látszik, hogy meg van hatódva, számunkra is szívet melengető és minden percet megér – emlékezett vissza.

