Gyorsan telnek a polcok a település Rákóczi utcai savanyítójában, de amilyen gyorsan telnek, legalább olyan tempóban ürülnek is. Az eddig végzett munkáról, mely nyár óta szinte folyamatos, Verdes Anikó közfoglalkoztatott számolt be a Haonnak.

– Novemberre az uborka, a vegyes vágott savanyítása csaknem teljesen befejeződött, az eddig feldolgozott, kevésnek egyáltalán nem mondható mennyiség már gazdára is talált. A savanyúság nagy részét már előre megrendelték a visszatérő vásárlók, vagy a községi piacon értékesítettük. Ezenkívül a keresletnek megfelelően készült még szederdzsem, paprikakrém, cékla, lecsó, paradicsomlé, savanyított almapaprika is. A cékla, a szederdzsem egy részének feldolgozása még nem fejeződött be, és hátra van a káposzta, aminek savanyítása folyamatos, alkalmazkodik a betakarítás üteméhez. Ősszel annyira összejön a munka, hogy tolódik, emiatt, amit lehet, a fagyasztóba teszünk, majd onnan dolgozzuk fel folyamatosan – tudtuk meg Verdes Anikótól, aki azt is elmondta, hogy november közepére már mintegy 10 mázsa káposztát dolgoztak fel, de még tetemes mennyiség várakozik a földeken, kertekben.

A káposztát gyalulják, egy-egy hordóba 90–100 kilogramm kerül. Majd gyalulás után a só és fűszerek következnek. Az alapanyag összedolgozását követően nehezék kerül a hordókra, ami javít az állagán, és az érlelést is jó irányba befolyásolja. Anikó azt is elmondta, hogy mindenre nagy a kereslet, de amire az óvodának szüksége lesz, azt mindenképpen félre teszik, hozzájuk ugyanis folyamatosan szállítanak egész télen.

Kedves Zilahi Enikő