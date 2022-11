A görögországi Platamon városába utazott szakmai tanulmányútra az Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 23 mezőgazdasági gépész, mezőgazdasági technikus és mezőgazdasági gépésztechnikus tanulója október 10-23 - számolt be róla Inczéné Konyári Ágnes pedagógus.

Mint írta, a program célja az volt, hogy a diákok külföldön is szakmai gyakorlatot szerezhessenek a helyi sajátosságokat figyelembe véve, ugyanakkor az sem elhanyagolható, hogy a projektnek köszönhetően fejlődhetett a nyelvtudásuk is. A szakmai gyakorlat során betekintést nyertek a tanuló az Euricom Hellas rizsfeldolgozó üzem mindennapjaiba, ahol a termény útját is nyomon követhették. Palaios Panteleimonas (Óváros) mellett is jártak egy szelídgesztenye farmon, ahol a helyi termelő bemutatta az oltási munkálatokat, illetve a gesztenye betakarításba (gesztenyeverés) is segítettek a diákok, amit nagyon élveztek.

Mint kiderült, az erdőt járva gyógy-, illetve fűszernövényeket gyűjtöttünk, valamint egy olívabogyó feldolgozóüzemhez is elutaztak, ahol végigkövethették a betakarított olívabogyók útját az asztalra kerülésig. Leptokarya luxus üdülőövezetében egy helyi vállalkozó vezetésével a tanulók az őszi kertészeti teendők elvégzésébe is bekapcsolódtak.

Thessalonikibe is ellátogattak, ahol a városnézést követően a 29. AGROTICA HELEXPO Nemzetközi Agrárgazdasági szektor kiállításának nyitónapjára érkeztek meg.

A beszámolóból kiderült az is, hogy a szabadidejükben sokszínű, szervezett kulturális, turisztikai programokon jártak. Ellátogattak Kalabakára a Meteorákhoz, gyalogtúrázni voltak a platamoni várban, az óvárosát is felfedezték, csoportos hajókirándulásra is lehetőségük nyílt Skiathos szigetére, illetve Koukounaries Beach (toboz strand) csodálatos smaragdzöld vizét, aranyszínű csillogó homokos partszakaszát is élvezhették.

A kis csoportot Litochoro városába (Istenek városa) is elkalauzolták, ahol az Olümposz hegység mitológiai helyszínén jártak, megtekintették Zeusz fürdőkádját is.

A program egyik nagyszabású rendezvénye egy görög táncest volt, ahol az Erasmus+ programban résztvevő többi iskolával közösen élvezhették a görög vendégszeretet.