Kedden délelőtt egymás kezébe adták a kilincset Debrecenben, az epreskerti városrészen található postán. Hétfőtől péntekig 8 órától vannak nyitva – hirdeti a tábla, és valóban, ez idő tájt a nagykapu tárva-nyitva várta az ügyfeleket. Ottjártunkkor tapasztalhattuk, egymás után térülnek-fordulnak a sarki épületben a közelben élők. Mindez azonban csak november 11-ig, péntekig lesz így, az epreskertiek szombaton már a Petőfi térre kénytelenek postára menni. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Magyar Posta Zrt. ideiglenesen az ország 366 szolgáltatóhely üzemeltetését szünetelteti az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében. Hajdú-Biharban az intézkedés 16 postát érint, a megyében egyes településeken a szolgáltatások másik postán/postákon lesznek elérhetőek, míg van, ahol lakat kerül a postakapura, és helyette mobilposta biztosítja az ügyfelek kiszolgálását.

Ennek apropóján kérdezősködtünk kedden az epreskerti városrészen is. Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyiben befolyásolja a változás a hétköznapokat.

Nem értik, vagy éppen nem értenek egyet a döntéssel, szomorúan veszik tudomásul a változást, de valahogy biztosan találnak megoldást – akár így is összefoglalhatnánk az általunk megkérdezett városrészen élők véleményét.

Forrás: Czinege Melinda

Buszra várnak majd a hidegben

Többen elmondták, hogy sajnálják, mert nagyon szerettek erre a postára járni, – mint ahogy egy kistelepülésen, vagy egy városrészen élő közösség esetében szokott lenni – a lakók már ismerik és jó kapcsolatot ápolnak a postán dolgozókkal.

Majdnem sírtam, amikor megtudtam, hogy bezár, szerettem ide járni

– válaszolt azonnal a kérdésünkre Szabóné Nagy Katalin, aki szerint nagyon sokan járnak erre a postára, éppen ezért állt döbbenten a döntés felett. Elmondta, hogy neki sokat jelentett, hogy a lakóhelyéhez közel volt a posta, hiszen az oda vezető utat össze is köthette a bevásárlással. – Közel volt a posta és a bolt is, ennyi séta kellett. Most már, hogy messzire kell menni, sokkal több időbe fog kerülni. Várni kell majd a buszra a téli hidegben, és nehézség lesz nekem a sorban állás is – sorolta, végül hozzátette, meg fogja oldani.

Szombati Katalin sem örült a hírnek, szerinte az epreskerti városrészen az elmúlt időszakban csak megszűntek a szolgáltatások, ahogy fogalmazott, lassan úgy érzi, tanyán él, pedig véleménye szerint viszonylag közel lakik a belvároshoz. – Én felmegyek a busszal, de ez persze kényelmesebb volt – jegyezte meg Orosz Lászlóné, aki egy hónapban egyszer biztosan megfordult az epreskerti postán.

Fizetős parkoló a panasz tárgya

De nemcsak az epreskertieknek kell a Petőfi térre járni ezután, hanem többek között annak is, aki mindeddig a Galamb utcán található szolgáltatóházban intézte az ügyeit. Veres Józseffel a bejárat előtt elegyedtünk szóba, a feleségét várta, aki éppen a sort állta végig odabent. Szerinte ez a posta nagy területet lefed, ezért nem érti, miért szűnik meg. Azt mondja, ezen a városrészen is akad DKV-járat, ami a Petőfi tér felé jár, azzal tudnak majd közlekedni.

Veres József

Forrás: Czinege Melinda

A változás nem mindenkinek jelent gondot, Gergely Attila például azt mondta, ő három havonta egyszer ha megfordul ezen a postán, számára nem számottevő a döntés. A munkahelye miatt egyébként is jár a városban, így megoldja az ügyintézést könnyedén a bezárások után is.

A döntéssel ennek a két postának az esetében plusz költséget jelenthet majd a benzin, vagy a DKV-jegy, továbbá a parkolás – erre is emlékeztetett bennünket egy, a postáról kilépő férfi. Bár beszélgetni nem állt meg velünk, mielőtt becsukta volna maga mögött a kocsiajtót felháborodottan jegyezte meg, hogy a Petőfi téren fizetős parkoló áll az ügyfelek rendelkezésére, és hozzátette azt is, ő maga biztos benne, hogy nem csak néhány percet kell majd várakoznia az új helyszínen.

BBI