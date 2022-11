A melatonin természetes hormonfejlődésben betöltött szerepéről jelent meg közös tanulmánya a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központjának, valamint az Élelmiszertechnológiai Intézet kutatóinak. A tanulmányt a Frontiers in Plant Science nemzetközi szakfolyóirat Woman in Plant Science 2022 című különszámában tették közzé. A vizsgálatok bizonyították, hogy a melatonin szabályozza a növények fejlődését, valamint különböző környezeti stresszre adott válaszait – számolt be az unideb.hu.

A melatonin az emberek és az állatok legtöbb élettani folyamatának szabályozásában részt vesz. Az utóbbi két évtized kutatásai rávilágítottak azonban arra, hogy a melatonin szintézise a növényekben is megtörténik, lényeges szabályozó szerepe lehet a magok csírázásában, gyökerek, hajtások növekedésében, az öregedés késleltetésében, továbbá a környezeti a biotikus stresszek kivédésében.

– A kutatások eredményeként biostimulátorként kezdték el használni a melatonint a szántóföldi kultúrák hozamának javítására. A termelt, azaz endogén melatonin bioszintézis, a külsőleg, biostimulátorként adagolt exogén-melatonin kölcsönhatásának, valamint a növekedésre kifejtett hatásairól azonban nagyon kevés információval rendelkezünk. Ennek a természetes hormonnak több funkciója is van, így nem kérdőjelezhető meg, hogy a növényekre és a tápláléklánc többi tagjára nemcsak kedvező, de toxikus hatása is lehet, ha nem megfelelő időben és nem kellő mennyiségben alkalmazzuk. Különös tekintettel a szántóföldi környezetben élő baktériumokra és gombákra, mikroflórára és például a talajban élő állatokra – fejtette ki Remenyik Judit, az Élelmiszertechnológiai Intézet tudományos főmunkatársa.

A kutatócsoport tagjai in vitro tenyésztett és különböző fejlődési-növekedési szakaszokból származó burgonyanövény endogén melatonin szintjét vizsgálták stresszmentes helyzetben és stresszállapotot követően.

– Kutatásaink szoros összefüggést tártak fel az auxin növényi hormon endogénszintje, valamint a melatonin és az aszkorbinsav szintje között. A melatonin kettős szerepet töltött be a stressznek kitett növényekben: antioxidánsként és növekedésszabályozóként is működött. Az endogén melatoninszintet a növény állandó szinten tartotta a stresszhatást követően, védelmet biztosítva a stressz okozta membránkárosodás ellen, emellett a stresszelt növények biomasszáját is megnövelte – ismertette Dobránszki Judit, az Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központ tudományos tanácsadója.

Remenyik Judit hozzátette: a vizsgálatok bebizonyították, hogy a növényekben a melatonin szabályozza a növekedést, a fejlődést, valamint a különböző környezeti stresszre adott válaszokat. – Kutatási eredményeink a melatonin növényekben betöltött szerepének jobb megértésével hozzájárulnak egyebek mellett a hatékonyabb mezőgazdasági felhasználáshoz, így például a biostimulátorként való alkalmazási protokoll javításához – egészítette ki Dobránszki Judit.