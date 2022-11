Hogy mi minden fér el egy mentőautóban, pontosan tudja, aki egyszer a szirénák alatt, az autóraktérnyi reménységében ült vagy feküdt. De hogy mi minden fér el a Debreceni Mentőállomás falán, arra a napokban kapunk választ Vékony Tamástól és Verhóczki Zsanettől. A GrafikTrafik „street art” művészei a Nagytemplomot, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) keresztjét, egy régi típusú mentőautót, egy stafétaátadást szimbolizáló kézfogást és az új, modern rohamkocsit is ideálmodták, s festékszóróikkal napok óta alkotnak a Szoboszlói úti épület falán.

A megyeszékhely mentőállomása idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ez alkalomból szerették volna színesebbé tenni a betonszínű falakat, amelyeket induló vagy érkező bajtársak és az erre közlekedők nap mint nap látnak.

Forrás: Molnár Péter

Ötven év egy falon

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán lelkes graffitiseket kerestek. A felhívásra több mint 50 fő jelentkezett az ország minden pontjáról, közülük 15 pályázó nyújtott be konkrét látványtervet is. A szakmai zsűri, dr. Korcsmáros Ferenc regionális igazgató bajtárs, dr. Puskás István Debrecen alpolgármestere és Győrfi Pál szóvivő különleges alkotások között válogathatott. Végül Vékony Tamás anyaga nyűgözte le őket leginkább.

– A Debreceni Mentőállomás elmúlt 50 évét úgy tudta megjeleníteni, hogy egy teljes vizuális élményt kap, aki látja a falat – foglalta össze Ménes Dávid állomásvezető mentőtiszt, regionális szóvivő. Mint megtudtuk, a nem debreceni pályázóknak felajánlotta az OMSZ, hogy előzetes egyeztetést követően, az alkotóhoz legközelebbi mentőállomáson is lehet dekorálni a falakat. A sajtóreferens biztatta a cívisvárosi alkotókedvűeket, művészeti iskolás diákokat is, hogy tavasszal vegyék fel a kapcsolatot velük, hiszen a debreceni, hazánk legnagyobb mentőállomása, bőven van még festetlen falfelülete.

Forrás: Molnár Péter

Egy évtizede szívügye

Addig azonban készül a fő mű, melyhez szaktudását, kreativitását a művészpáros adja, míg a speciális festékek többszázezres költségét egy debreceni vállalkozó. A nyomdász végzettségű Tamástól megtudom, már egy évtizede szívügye e falak szürkeségének megszüntetése, egy évekkel ezelőtt elhunyt, egykor mentőautón szolgált barátjával gyakori téma volt e terv, és egy szintén mentős, jégkorongozó csapattársával is többször beszélgettek már róla.

Nem csoda, hogy a pályázat meghirdetésekor az elsők között jelentkezett. Zsanett, a társa – a munkában és életben egyaránt – eredetileg gyógytornász. Elárulták, nyáron úgy belefeledkeznek az alkotásba, hogy 10–14 órát is dolgoznak naponta a tűzfalfestéseken. Most azonban akadályozza őket az eső, a száradást lassító alacsony hőmérséklet és az egyre rövidülő nappalok. A tervek szerint a mentőállomás 50. születésnapját ünneplő eseményen, november 25-én mutatják be a nagyközönségnek a kész művet.

HaBe